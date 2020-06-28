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تنطلق مساء اليوم الاثنين .. فعاليات متنوعة عن بعد تقيمها كفى بمناسبة اليوم العالمي للمخدرات

تنطلق مساء اليوم الاثنين .. فعاليات متنوعة عن بعد تقيمها كفى بمناسبة اليوم العالمي للمخدرات
http://almnatiq.net/?p=879110
المناطق - جدة

بمناسبة اليوم العالمي لمكافحة المخدرات 2020 تقيم جمعية كفى للتوعية بأضرار التدخين والمخدرات بمنطقة مكة برعاية  مجموعة ميزاب السعودية ،  فعاليات متنوعة عن بعد تحت شعار ( معرفة أفضل لرعاية أفضل ) .
وأفاد رئيس مجلس إدارة جمعية كفى بمنطقة مكة الأستاذ عبدالله بن داوود الفايز أن الفعاليات تشمل ندوة الإدمان وآثاره النفسية والاجتماعية يقدمها نخبة من الاستشاريين والمختصين بعلاج الإدمان ، ودورة ( المهارات الحياتية للوقاية من تعاطي المخدرات ) ، ودورة ( مهارات إدارة الذات في الأزمات )  للأستاذة مها سروجي  بالإضافة إلى أنه سيكون هناك سحب على جوائز قيمة عبر صفحات الجمعية بالسوشال ميديا.
وأوضح الفايز أن الفعاليات والتي تنطلق الاثنين وتمتد لثلاثة أيام تهدف لتوعية المجتمع بخطورة المخدرات وآثارها في تدمير الأسرة والمجتمع والتي عادة ما تبدأ بتعاطي السجائر والتبغ ، مشيرا أن كفى تكثف حملاتها التوعوية عاما بعد عام  لحماية وتحصين أبناء وبنات الوطن من مخاطر المخدرات وكافة السموم التي تفتك بمتعاطيها ، مشيدا بجهود الدولة حفظها الله ممثلة في الجمارك و وزارة الداخلية في ضبط الممنوعات و القبض على مروجي السموم وإنزال أقصى العقوبات عليهم ، ووزارة الصحة التي لا تألوا جهدا في علاج أولئك الذين وقعوا في شراك الإدمان.
الجدير بالذكر أنه يشارك ويقدم ندوة ودورات كفى العديد من المختصين المعروفين في علاج الإدمان وهم :  الدكتور محمد شاووش ، الدكتور عبدالله الشرقي ، الدكتور سامي الحمود ، ،الأستاذ محمد الغامدي ، والأستاذ للأستاذ فارس الخضيري.

 

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