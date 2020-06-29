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“الزكاة والدخل” ترصد أكثر من 300 مخالفة ضريبية خلال ثلاثة أيام
http://almnatiq.net/?p=879114
المناطق - واس

نفذت الهيئة العامة للزكاة والدخل حملة تفتيشية على نطاق واسع من المحلات التجارية في قطاع التجزئة، وذلك بهدف التأكد من التزام أصحاب المحلات بنظام ضريبة القيمة المضافة ولائحته التنفيذية، وعدم تطبيق النسبة المحدثة للضريبة قبل موعدها المحدد المقرر الأربعاء المقبل الموافق الأول من يوليو 2020.
وبلغ عدد الزيارات التفتيشية التي نفذتها «الزكاة والدخل» 2100 زيارة، شارك فيها جميع فروع الهيئة في مناطق المملكة العربية السعودية، وذلك خلال الثلاثة أيام الماضية.
ورصدت الهيئة خلال هذه الزيارات التفتيشية عدداً من المخالفات الضريبية، بلغت 355 مخالفة، تنوعت بين عدم الاحتفاظ بالسجلات والمستندات والفواتير الضريبية، وعدم تحصيل ضريبة القيمة المضافة، بالإضافة إلى التهرب الضريبي، وكذلك تحصيل ضريبة أعلى من النسبة الأساسية.
ودعت الهيئة العامة للزكاة والدخل أصحاب المنشآت التجارية إلى الالتزام بالموعد المحدد لتطبيق النسبة المحدثة لضريبة القيمة المضافة 15 % على السلع والخدمات اعتباراً من مطلع شهر يوليو المقبل، مؤكدةً استمرار حملاتها التفتيشية على الأسواق والمحلات التجارية للتأكد من التزام المكلفين بأحكام الأنظمة الضريبية في المملكة.
وتجدد الهيئة دعوتها لجميع المستهلكين إلى التبليغ عن أي منشأة تبادر إلى تطبيق النسبة المحدثة لضريبة القيمة المضافة قبل موعدها المحدد، من خلال الموقع الرسمي للهيئة (GAZT.GOV.SA)، أو من خلال مركز الاتصال الموحد على الرقم (19993)، أو استخدام التطبيق الخاص بضريبة القيمة المضافة.
يُشار إلى أن الهيئة العامة للزكاة والدخل قد أصدرت دليلاً إرشادياً للأحكام الانتقالية المتعلقة بزيادة نسبة ضريبة القيمة المضافة الأساسية إلى 15%، إذ يمكن لجميع المكلفين الاطلاع عليه، وذلك بالدخول إلى الموقع الرسمي للهيئة، أو من خلال الرابط (https://bit.ly/2ALAM4D).

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