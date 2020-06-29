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جامعة الملك خالد تعلن مواعيد وآليات اختبار قبول الانتظام التكميلي لخريجي المجتمع

جامعة الملك خالد تعلن مواعيد وآليات اختبار قبول الانتظام التكميلي لخريجي المجتمع
http://almnatiq.net/?p=879117
المناطق - أبها

أعلنت جامعة الملك خالد ممثلة في عمادة القبول والتسجيل مواعيد ومقرات ومراجع اختبار القبول لطلاب وطالبات الانتظام التكميلي (خريجي وخريجات كليات المجتمع بالجامعة الراغبين في إكمال البكالوريوس) للفصل الدراسي الأول من العام الجامعي القادم ١٤٤٢هـ.

وأوضح عميد القبول والتسجيل بالجامعة الدكتور عبدالمحسن بن عيد القرني أن العمادة حددت بالتنسيق مع الكليات المعنية يوم الثلاثاء الموافق 6 محرم 1442هـ موعدًا لإجراء الاختبار في تخصصات إدارة الأعمال والمحاسبة ونظم المعلومات وعلوم الحاسب الآلي وذلك في عدد من مقرات الجامعة.

هذا ويمكن الاطلاع على المواعيد والمقرات والمراجع من خلال الرابط التالي: https://drive.google.com/file/d/15oo6U3spp8KQ_lutHpac_BMy0BqQ2XMy/view?usp=drivesdk وقد عملت الكليات على تحديد المراجع اللازمة والمناسبة والتي تحتوي العلوم الأساسية في التخصص.

 

المتقدمين للتجسير

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