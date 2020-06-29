احدث الأخبار

جامعة الملك خالد تواصل استقبال المشاركات في مسابقة أفضل ابتكار إبداعي خلال أزمة كورونا
منطقة عسير
 أمانة عسير الأولى في تفعيل خدمة اصدار الشهادات الصحية الكترونيا
منطقة عسير
 جامعة الملك خالد تعلن مواعيد وآليات اختبار قبول الانتظام التكميلي لخريجي المجتمع
منطقة عسير
 “الزكاة والدخل” ترصد أكثر من 300 مخالفة ضريبية خلال ثلاثة أيام
أبرز المواد
 تنطلق مساء اليوم الاثنين .. فعاليات متنوعة عن بعد تقيمها كفى بمناسبة اليوم العالمي للمخدرات
منطقة مكة المكرمة
 أمير القصيم يوجه بإقامة مهرجانات المنتجات الزراعية مع تطبيق الإجراءات الاحترازية الوقائية
منطقة القصيم
 أمانة عسير تستعيد أكثر من 1.900.000 م2من الأراضي الحكومية
منطقة عسير
 مؤشر سوق الأسهم السعودية يغلق منخفضًا عند مستوى 7287.41 نقطة
أبرز المواد
 مركز الملك سلمان للإغاثة يواصل تنفيذ مشروع المياه والإصحاح البيئي في مديرية الخوخة بمحافظة الحديدة
أبرز المواد
 أمير تبوك يستقبل قائد المنطقة الشمالية الغربية
منطقة تبوك
 الكويت تسجل حالتي وفاة و582 إصابة جديدة بفيروس كورونا
أبرز المواد
 محافظ ينبع رئيس المجلس المحلي يترأس جلسة المجلس الرابعة في دورته الخامسة
منطقة المدينة المنورة
جامعة الملك خالد تواصل استقبال المشاركات في مسابقة أفضل ابتكار إبداعي خلال أزمة كورونا

جامعة الملك خالد تواصل استقبال المشاركات في مسابقة أفضل ابتكار إبداعي خلال أزمة كورونا

منطقة عسير
أمانة عسير الأولى في تفعيل خدمة اصدار الشهادات الصحية الكترونيا

أمانة عسير الأولى في تفعيل خدمة اصدار الشهادات الصحية الكترونيا

منطقة عسير
جامعة الملك خالد تعلن مواعيد وآليات اختبار قبول الانتظام التكميلي لخريجي المجتمع

جامعة الملك خالد تعلن مواعيد وآليات اختبار قبول الانتظام التكميلي لخريجي المجتمع

منطقة عسير
“الزكاة والدخل” ترصد أكثر من 300 مخالفة ضريبية خلال ثلاثة أيام

“الزكاة والدخل” ترصد أكثر من 300 مخالفة ضريبية خلال ثلاثة أيام

أبرز المواد

جامعة الملك خالد تواصل استقبال المشاركات في مسابقة أفضل ابتكار إبداعي خلال أزمة كورونا

جامعة الملك خالد تواصل استقبال المشاركات في مسابقة أفضل ابتكار إبداعي خلال أزمة كورونا
http://almnatiq.net/?p=879127
المناطق - أبها

تواصل جامعة الملك خالد ممثلة في مركز الموهبة والإبداع وريادة الأعمال استقبال المشاركات في مسابقة لأفضل ابتكار لإيجاد حلول إبداعية تناسب فترة أزمة فيروس كورونا المستجد والتي أطلقتها الجامعة ضمن برنامج “مبادرون” ويستمر استقبال المشاركات على الرابط https://forms.kku.edu.sa/ar/518 حتى ١١ ذي القعدة الجاري.

وأوضح مدير مركز الموهبة والإبداع وريادة الأعمال الدكتور محمد بن خماش المغربي أن هذه المسابقة تستهدف المهتمين بالابتكار من جميع شرائح المجتمع وتهدف إلى إتاحة الفرصة أمام المجتمع لتصميم ابتكارات وأفكار تقدم حلولًا إبداعية تتناسب مع الظروف الحالية من تفشي مرض كورونا المستجد والحجر الصحي والتباعد الاجتماعي، مشيرًا إلى أن المركز رصد ٣ جوائز للفائزين بالمراكز الثلاثة الأولى بقيمة ١٠ آلاف ريال، حيث سيحصل الفائز بالمركز الأول على مبلغ ٥٠٠٠ ريال، والمركز الثاني ٣٠٠٠ ريال، والثالث ٢٠٠٠ ريال.

روابط ذات صلة

أمانة عسير الأولى في تفعيل خدمة اصدار الشهادات الصحية الكترونيا

أمانة عسير الأولى في تفعيل خدمة اصدار الشهادات الصحية الكترونيا
جامعة الملك خالد تعلن مواعيد وآليات اختبار قبول الانتظام التكميلي لخريجي المجتمع

جامعة الملك خالد تعلن مواعيد وآليات اختبار قبول الانتظام التكميلي لخريجي المجتمع
أمانة عسير تستعيد أكثر من 1.900.000 م2من الأراضي الحكومية

أمانة عسير تستعيد أكثر من 1.900.000 م2من الأراضي الحكومية

التعليقات (٠) اضف تعليق

اضف تعليق

بريدك الالكترونى لن نقوم بأستخدامه. الحقول المطلوبه عليها علامة *

You may use these HTML tags and attributes:
<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>

*