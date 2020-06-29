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رئيس جامعة فطاني في تايلند: المملكة لم تأل جهداً ولم تدخر وسعاً في توفير الأجواء الروحانية والإيمانية بمراعاتها مقاصد الشريعة

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رئيس جامعة فطاني في تايلند: المملكة لم تأل جهداً ولم تدخر وسعاً في توفير الأجواء الروحانية والإيمانية بمراعاتها مقاصد الشريعة

رئيس جامعة فطاني في تايلند: المملكة لم تأل جهداً ولم تدخر وسعاً في توفير الأجواء الروحانية والإيمانية بمراعاتها مقاصد الشريعة
http://almnatiq.net/?p=879142

أكد رئيس جامعة فطاني رئيس مؤسسة السلام الخيرية في تايلند الدكتور إسماعيل لطفي جافاكيا أن قرار المملكة بإقامة فريضة الحج لهذا العام بعدد محدود لأداء مناسك الحج من مختلف الجنسيات الموجودين داخل المملكة بسبب جائحة كورونا، قرار حكيم حفاظاً على سلامة ضيوف الرحمن.
وأوضح في خطاب أن الحج منوط في تأديته بالاستطاعة إليه سبيلاً وهذا تأكيد بأن الشريعة الإسلامية من مقتضاها توافر الأمن والأمان والسلامة لضيوف الرحمن من الحجيج والعمار والزور أثناء تواجدهم في المشاعر المقدسة.
وقال رئيس جامعة فطاني بتايلند: “إن المملكة لم تأل جهداً ولم تدخر وسعاً في توفير الأجواء الروحانية والإيمانية بمراعاتها مقاصد الشريعة ولا سيما في حفظ النفس الإنسانية وتضطلع بإخلاص وأمانة بما يتوجب على عواتق أجهزة الحج في هذه البلاد المباركة من حفظ الضرورات الخمس بأكملها, داعياً الله تعالى أن يبارك في جهودها ويوفق مساعيها بانتهاج الوسطية لشعائر العمرة ومناسك الحج بين التعليق والتعطيل.

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