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جامعة جازان وتعليم صبيا يوقعان اتفاقية للتطوير والاستشارات

جامعة جازان وتعليم صبيا يوقعان اتفاقية للتطوير والاستشارات
http://almnatiq.net/?p=879154
جازان - فضة عطيف

وقع معالي رئيس جامعة جازان الأستاذ الدكتور مرعي بن حسين القحطاني ومدير تعليم صبيا الدكتور حسن بن محسن خرمي اتفاقية تتضمن تنفيذ مشاريع التدريب والدراسات والتطوير بعقود استشارية، كما تتضمن التعاون بينهما في إعداد الخطط وتصميم المشاريع والبرامج المشتركة.
وأكد معالي رئيس الجامعة أن رؤية المملكة 2030 تؤكد على أهمية وضرورة تعزيز الشراكة والتعاون فيما بين الجهات والمؤسسات الحكومية، للارتقاء بالخدمات المقدمة للمجتمع، منوها بجهود إدارة تعليم صبيا في عملية التطوير والتحديث وبما حققته من نجاحات متواصلة في العديد من المجالات.
فيما عبر مدير تعليم صبيا الدكتور حسن بن محسن خرمي عن شكره وتقدير لمعالي رئيس الجامعة موضحا أن الجامعة تعد بيت خبرة وطني، مضيفا أن الاتفاقية الموقعة صممت بشكل يضمن تطبيقها مع إمكانية قياس نتائجها وأهدافها المتحققة، منوها بما تمتلكه الجامعة من خبرات وكفاءات متميزة يمكن استثمار خبراتها من خلال الاتفاقية لتنفيذ البرامج المشتركة والمساهمة في إعداد الخطط وتقديم الاستشارات والدراسات، لخدمة قطاع التعليم.

 

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