احدث الأخبار

الاتحاد الأوروبي لن يعترف بضم اسرائيل لمناطق فلسطينية محتلة
أبرز المواد
 أفغانستان.. مقتل 23 مدنيا جراء هجوم صاروخي على سوق شعبية
أبرز المواد
 الكويت تعلن موعد تشغيل الرحلات التجارية في مطارها الدولي
أبرز المواد
 طالبات جامعة طيبة يحصلن على المركز الثاني على مستوى الشرق الأوسط
أبرز المواد
 القيادة تهنئ رئيس جمهورية آيسلندا بمناسبة إعادة انتخابه لفترة رئاسية جديدة
أبرز المواد
 الصحة: تسجيل (3943) حالة مؤكدة جديدة، وإجمالي الحالات الحرجة (2285) حالة
أبرز المواد
 غرفة القصيم تعقد جمعيتها العمومية العادية للعام المالي 2019م
منطقة القصيم
 تعليم الشرقية يطلق بدرامج تدريب المعلمين والمعلمات الصيفية
المنطقة الشرقية
 جامعة جازان وتعليم صبيا يوقعان اتفاقية للتطوير والاستشارات
منطقة جازان
 الجبير : المملكة تعمل مع الولايات المتحدة لمنع إيران من تصدير الأسلحة وعلى المجتمع الدولي تمديد حظر بيع الأسلحة لإيران
أبرز المواد
 أمير منطقة الرياض يجتمع مع وزير السياحة
منطقة الرياض
 رئيس جامعة فطاني في تايلند: المملكة لم تأل جهداً ولم تدخر وسعاً في توفير الأجواء الروحانية والإيمانية بمراعاتها مقاصد الشريعة
أبرز المواد
الاتحاد الأوروبي لن يعترف بضم اسرائيل لمناطق فلسطينية محتلة

الاتحاد الأوروبي لن يعترف بضم اسرائيل لمناطق فلسطينية محتلة

أبرز المواد
أفغانستان.. مقتل 23 مدنيا جراء هجوم صاروخي على سوق شعبية

أفغانستان.. مقتل 23 مدنيا جراء هجوم صاروخي على سوق شعبية

أبرز المواد
الكويت تعلن موعد تشغيل الرحلات التجارية في مطارها الدولي

الكويت تعلن موعد تشغيل الرحلات التجارية في مطارها الدولي

أبرز المواد
طالبات جامعة طيبة يحصلن على المركز الثاني على مستوى الشرق الأوسط

طالبات جامعة طيبة يحصلن على المركز الثاني على مستوى الشرق الأوسط

أبرز المواد

تعليم الشرقية يطلق بدرامج تدريب المعلمين والمعلمات الصيفية

تعليم الشرقية يطلق بدرامج تدريب المعلمين والمعلمات الصيفية
http://almnatiq.net/?p=879159
المناطق - الدمام

أطلقت إدارة التعليم بالمنطقة الشرقية 80 برنامجاً تدريباً مهنيا ضمن مشروع برامج التطوير المهني لشاغلي وشاغلات الوظائف التعليمية الصيفية في نسخته الثالثة والتي تقرر أن تكون كافة برامجها التدريبة عن بعد بما يمثل نحو 2000 ساعة تدريبة .

من جانبه قال مدير إدارة الاعلام والاتصال المتحدث الرسمي بتعليم الشرقية ، سعيد الباحص ، أن برامج التطوير المهني التعليمي الصيفي 2020 يهدف إلى تحقيق الاستثمار الأمثل لهذه الفترة من خلال توفير خيارات متنوعة من البرامج  التطورية بما ينعكس إيجاباً على تحسين الممارسات التعليمية ونواتج التعلم ، وأضاف ، أن برامج التدريب النوعية تسعى للمساهمة في تحقيق في إعداد المعلمين وتأهيلهم بما يدعم تطبيق لائحة الوظائف التعليمية الجديدة ويحقق  هدف رفع كفاءة الأداء وتجويدنواتج التعلم من خلال المبادرات والمشروعات النوعية .

وأكد الباحص، أن البرامج التطويرية الحالية تمت برمجتها “عن بعد ” إنفاذاً لتوجيهات الدولة حفظها الله بالعمل على تطبق الإجراءات الاحترازية الوقائية للحد من إنتشارفيروس كورونا المستجد ،ونوه إلى حزمة البرامج الحالية تأتي استكمالا للمرحلتين الأولى والثانية بالتعاون مع المركز الوطني للتطوير المهني التعليمي كمرحلة ثالثة ،واعتبر أن اطلاق البرامج خلال الاجازة الصيفية لهذا العام عن بعد يتواكب مع إمكانيات استثمار القدرات التقنية الفائقة ،مضيفاً إن إدارة التعليم في المنطقة الشرقية شكلت لجنتين تنفيذيتين للبنين والأخرى للبنات  لتخطيط وتنفيذ وتقويمالبرامج  عن بعد بما يراعي مستوى عال في الامن السيبراني في منصات التدريب وتضمنها احتياجات المدرب من مشاركة سطح المكتب وإرسال الملفات والتصويت وغيره  وأن تتوافق مع البرمجيات وأنظمة التشغيل المختلفة وتحتوي على عنصر التفاعلية بين المدرب والمتدرب والمحتوى .

ولفت الباحص، إلى أن عنوان المنصة سيكون على الرابط التالي https://niepd.net     ويشمل جميع شاغلي الوظائف التعليمية من خلال التسجيل (عضوية جديدة) بشرط صحة وسلامة بيانات المتدرب في نظام ولإتمامالتسجيل بالإضافة إلى ضرورة تحضير المتدربين للدورة او البرنامج من داخل المنصة حيث يتسنى لكل متدرب طباعة شهادة إتمام البرامج أو الدورة بعد تعبئة الاستبيان الخاص بها كما سيًمكن كل متدرب

 

روابط ذات صلة

أمانة الشرقية: (1100) جولة رقابية وتعقيم وتطهير (1169) موقعا خلال أمس الأحد

أمانة الشرقية: (1100) جولة رقابية وتعقيم وتطهير (1169) موقعا خلال أمس الأحد
السعودية للكهرباء تكرم مدير شرطة محافظة حفرالباطن ومنسوبي شعبة التحريات والبحث الجنائي

السعودية للكهرباء تكرم مدير شرطة محافظة حفرالباطن ومنسوبي شعبة التحريات والبحث الجنائي
شرطة المنطقة الشرقية: القبض على المتورطين بقتل مقيم سوداني في الدمام قبل 4 سنوات

شرطة المنطقة الشرقية: القبض على المتورطين بقتل مقيم سوداني في الدمام قبل 4 سنوات

التعليقات (٠) اضف تعليق

اضف تعليق

بريدك الالكترونى لن نقوم بأستخدامه. الحقول المطلوبه عليها علامة *

You may use these HTML tags and attributes:
<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>

*