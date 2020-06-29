تعليم الشرقية يطلق بدرامج تدريب المعلمين والمعلمات الصيفية

المناطق - الدمام

أطلقت إدارة التعليم بالمنطقة الشرقية 80 برنامجاً تدريباً مهنيا ضمن مشروع برامج التطوير المهني لشاغلي وشاغلات الوظائف التعليمية الصيفية في نسخته الثالثة والتي تقرر أن تكون كافة برامجها التدريبة عن بعد بما يمثل نحو 2000 ساعة تدريبة .

من جانبه قال مدير إدارة الاعلام والاتصال المتحدث الرسمي بتعليم الشرقية ، سعيد الباحص ، أن برامج التطوير المهني التعليمي الصيفي 2020 يهدف إلى تحقيق الاستثمار الأمثل لهذه الفترة من خلال توفير خيارات متنوعة من البرامج التطورية بما ينعكس إيجاباً على تحسين الممارسات التعليمية ونواتج التعلم ، وأضاف ، أن برامج التدريب النوعية تسعى للمساهمة في تحقيق في إعداد المعلمين وتأهيلهم بما يدعم تطبيق لائحة الوظائف التعليمية الجديدة ويحقق هدف رفع كفاءة الأداء وتجويدنواتج التعلم من خلال المبادرات والمشروعات النوعية .

وأكد الباحص، أن البرامج التطويرية الحالية تمت برمجتها “عن بعد ” إنفاذاً لتوجيهات الدولة حفظها الله بالعمل على تطبق الإجراءات الاحترازية الوقائية للحد من إنتشارفيروس كورونا المستجد ،ونوه إلى حزمة البرامج الحالية تأتي استكمالا للمرحلتين الأولى والثانية بالتعاون مع المركز الوطني للتطوير المهني التعليمي كمرحلة ثالثة ،واعتبر أن اطلاق البرامج خلال الاجازة الصيفية لهذا العام عن بعد يتواكب مع إمكانيات استثمار القدرات التقنية الفائقة ،مضيفاً إن إدارة التعليم في المنطقة الشرقية شكلت لجنتين تنفيذيتين للبنين والأخرى للبنات لتخطيط وتنفيذ وتقويمالبرامج عن بعد بما يراعي مستوى عال في الامن السيبراني في منصات التدريب وتضمنها احتياجات المدرب من مشاركة سطح المكتب وإرسال الملفات والتصويت وغيره وأن تتوافق مع البرمجيات وأنظمة التشغيل المختلفة وتحتوي على عنصر التفاعلية بين المدرب والمتدرب والمحتوى .

ولفت الباحص، إلى أن عنوان المنصة سيكون على الرابط التالي https://niepd.net و يشمل جميع شاغلي الوظائف التعليمية من خلال التسجيل (عضوية جديدة) بشرط صحة وسلامة بيانات المتدرب في نظام ولإتمامالتسجيل بالإضافة إلى ضرورة تحضير المتدربين للدورة او البرنامج من داخل المنصة حيث يتسنى لكل متدرب طباعة شهادة إتمام البرامج أو الدورة بعد تعبئة الاستبيان الخاص بها كما سيًمكن كل متدرب