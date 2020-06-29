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غرفة القصيم تعقد جمعيتها العمومية العادية للعام المالي 2019م

غرفة القصيم تعقد جمعيتها العمومية العادية للعام المالي 2019م
http://almnatiq.net/?p=879162
المناطق - بريدة

تعقد الغرفة التجارية الصناعية في منطقة القصيم – بريدة – جمعيتها العمومية العادية للعام المالي المنصرم 2019م برئاسة رئيس مجلس إدارة الغرفة الأستاذ: عبد العزيز الحميد وحضور ممثل وزارة التجارة مساء غدٍ الثلاثاء 9 ذو القعدة 1441 هـ الموافق 30 يونيو 2020م وذلك عبر الاتصال المرئي.

رئيس مجلس إدارة الغرفة الأستاذ: عبد العزيز الحميد ذكر ذلك مؤكداً أن الاجتماع يأتي في إطار حرص مجلس الإدارة على الوضوح والشفافية بما يتواكب مع تطلعات ومتطلبات رجال وسيدات الأعمال بالمنطقة وإيضاح كافة التفاصيل والإنجازات التي حققتها الغرفة في العام المالي الفائت 2019م.

مشيراً إلى أن حضور الاجتماع حق شخصي مشروع لأصحاب المنشآت الساري مفعول اشتراكاتهم وللشركات مديرها العام المفوض بذلك وابداء ما لديهم من ملحوظات واستفسارات تتعلق بالعام المالي 2019م.

مبيناً أنه وتنفيذاً للإجراءات الاحترازية والوقائية من فيروس كورونا جاء الاجتماع عن بعد وإمكانية الدخول للاجتماع عبر بوابة الخدمات الإلكترونية للمنتسب وذلك لضمان أحقية الحضور من عدمه وبإمكان الراغبين بالحصول على نسخة من التقرير السنوي للعام المالي 2019م الاطلاع على موقع الغرفة الإلكتروني أو مراجعة أمانة سر مجلس الإدارة.

 

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