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طالبات جامعة طيبة يحصلن على المركز الثاني على مستوى الشرق الأوسط

طالبات جامعة طيبة يحصلن على المركز الثاني على مستوى الشرق الأوسط
http://almnatiq.net/?p=879170
المناطق - واس

حصلت طالبات جامعة طيبة على المركز الثاني في منافسة الحلول الواقعية في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا ٢٠٢٠ التي نفذتها شركة جوجل العالمية .
وكانت الطالبات قد تقدمن بمشروعهن ضمن عدد كبير من المشاريع المقدمة من شتى دول العالم في محيط الشرق الأوسط وشمال أفريقيا حتى وصلن إلى المنافسة النهائية ضمن 30 مشروعاً منافساً .
وتقدمت الطالبات بفكرة مشروعهن وهي عبارة عن مشروع تخرج في كلية علوم وهندسة الحاسبات في جامعة طيبة، تم تطويره على مدى عام كامل في معمل إنترنت الأشياء بوادي طيبة، ويتمثل في ابتكار جهاز مشابه لجهاز السكر، يقوم بقياس المؤشرات الحيوية لسرطان الكبد باستخدام تقنيتي الذكاء الاصطناعي وإنترنت الأشياء .
واستطاعت الطالبات أوفى شهاب، ولجين الجهوري، وملاك خاشقجي من المنافسة على مستوى كبير بين هذه الدول والمشاريع المقدمة من مختلف الجامعات، حيث تم اختيار أفضل ٣٠ مشروعاً مقدماً من جميع بلدان الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، وفازت الطالبات بالمركز الثاني، حيث أشرف على المشروع نائب رئيس شركة وادي طيبة للابتكار الدكتورة أروى الثقفي، و أستاذ نظم المعلومات المساعد بجامعة طيبة الدكتورة نوف الحربي .

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