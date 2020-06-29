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الكويت تعلن موعد تشغيل الرحلات التجارية في مطارها الدولي

الكويت تعلن موعد تشغيل الرحلات التجارية في مطارها الدولي
http://almnatiq.net/?p=879173
المناطق - الرياض

أعلن المتحدث الرسمي باسم الحكومة الكويتية أنه سيتم إعادة تشغيل الرحلات التجارية في مطار الكويت الدولي اعتبارا من الأول من أغسطس المقبل بعد إيقافها منذ بداية أزمة فيروس كورونا.

وقال المتحدث باسم الحكومة، طارق المزرم، في بيان على موقع “تويتر”: “وافق مجلس الوزراء على خطة من ثلاث مراحل لتشغيل الرحلات التجارية في مطار الكويت الدولي ذهابا وإيابا اعتبارا من أول أغسطس/ آب بنسبة تشغيل لا تزيد عن 30 في المئة، وفق الإشتراطات الصحية”.

وعلقت الكويت الرحلات من وإلى مطار الكويت الدولي في 13 مارس الماضي بسبب انتشار فيروس كورونا.

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