وزير الإعلام اليمني يفضح الحوثيين لافتعالهم أزمة المشتقات النفطية

المناطق - الرياض

أكد وزير الإعلام اليمني، معمر الإرياني، أن ميليشيا الحوثي تتعمد افتعال أزمة المشتقات النفطية لابتزاز المجتمع الدولي لتحقيق مكاسب سياسية، وقال الإرياني عبر حسابه على تويتر، اليوم الإثنين: «أحد سائقي القاطرات المحملة بالمشتقات النفطية يوثق مئات القواطر المحتجزة في أحد النقاط الأمنية لميليشيا الحوثي، فيما ملايين المواطنين في العاصمة المختطفة صنعاء ومناطق سيطرة الميليشيا يعانون من انعدام المشتقات النفطية ووصول سعر (20 لترا) من مادة البترول في السوق السوداء إلى 25000 ريال».

وأضاف: «ما يقوم به مرتزقة إيران- الميليشيا الحوثية- من افتعال لأزمة المشتقات النفطية يهدف لابتزاز المجتمع الدولي لتحقيق مكاسب سياسية، ونهب مدخرات المواطنين في مناطق سيطرتها، وإنعاش السوق السوداء، الذي تديره لصالح تمويل عملياتها التخريبية وحربها ضد اليمنيين واستهداف الأمن الإقليمي والدولي».

وتابع: «نطالب المجتمع الدولي والأمم المتحدة بوقف هذه الممارسات الحوثية التي تندرج ضمن سياسات الإفقار والتجويع بهدف إخضاع المدنيين في العاصمة صنعاء ومناطق سيطرتها، والضغط على المليشيا للسماح بتدفق الإمدادات الغذائية والمشتقات النفطية والتوقف عن الاستثمار الرخيص لمعاناة أبناء شعبنا اليمني».