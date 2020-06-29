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إنهاء معاناة طفلة تشكو من وجود جسم غريب داخل الرئة

إنهاء معاناة طفلة تشكو من وجود جسم غريب داخل الرئة

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إنهاء معاناة طفلة تشكو من وجود جسم غريب داخل الرئة

إنهاء معاناة طفلة تشكو من وجود جسم غريب داخل الرئة
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المناطق - الجوف

تمكن بفضل من الله الفريق الطبي بمستشفى الأمير متعب بن عبدالعزيز بسكاكا ممثلاً بـ قسم جراحة الصدر، وفي حالة نادرة من استخراج جسم غريب عبارة عن – مشبك شعر- لطفلة تبلغ من العمر خمس سنوات وذلك بعد ان قامت الطفلة وعن طريق الخطأ من استنشاق المشبك ليستقر في القصبة الهوائية اليسرى داخل رئة الطفلة.
وقد استقبلت إحالة الطفلة من أحد مستشفيات المنطقة إلى مستشفى الأمير متعب بن عبدالعزيز، ليتمكن الفريق الطبي وبعد القيام بالفحوصات المخبرية والإشعاعية اللازمة من إجراء العملية وذلك باستخدام المنظار القصبي وبشكل دقيق من استخراج الجسم الغريب وتكللت العملية بالنجاح ولله الحمد.

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