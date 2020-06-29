احدث الأخبار

صحة الجوف :- فحص الشريان التاجي في أقل من 3 ثوانٍ بأستخدام جهاز OCT
منطقة الجوف
 إنهاء معاناة طفلة تشكو من وجود جسم غريب داخل الرئة
منطقة الجوف
 أمانة منطقة الرياض توقّع عقدًا استثماريًا لتغطية 38 جسرًا بلوحات إلكترونية بقيمة 570 مليون ريال
منطقة الرياض
 ولي العهد يجري اتصالاً هاتفياً بالرئيس النيجيري
أبرز المواد
 نائب وزير الدفاع يلتقي المبعوث الأمريكي الخاص لإيران
أبرز المواد
 وزير الإعلام اليمني يفضح الحوثيين لافتعالهم أزمة المشتقات النفطية
أبرز المواد
 “روح السعودية” تطلق جائزة التميز الإعلامي في 5 مجالات متنوعة
أبرز المواد
 “هدف” يبرم اتفاقية مع “الاتحاد السعودي للأمن السيبراني والبرمجة والدرونز” لدعم تدريب وتوظيف 1000 باحث وباحثة عن عمل
أبرز المواد
 موارد الرياض ينظم معرضاً توعوياً بأضرار المخدرات
منطقة الرياض
 الموانئ الكويتية: اندلاع حريق غربي ميناء عبدالله
أبرز المواد
 ماكرون: تركيا ترسل إرهابيين إلى ليبيا وتشكل تهديدا للجميع
أبرز المواد
 الصحة العالمية تحذر: لم نقترب حتى من نهاية جائحة كورونا ونخشى الأسوأ
أبرز المواد
صحة الجوف :- فحص الشريان التاجي في أقل من 3 ثوانٍ بأستخدام جهاز OCT

صحة الجوف :- فحص الشريان التاجي في أقل من 3 ثوانٍ بأستخدام جهاز OCT

منطقة الجوف
إنهاء معاناة طفلة تشكو من وجود جسم غريب داخل الرئة

إنهاء معاناة طفلة تشكو من وجود جسم غريب داخل الرئة

منطقة الجوف
أمانة منطقة الرياض توقّع عقدًا استثماريًا لتغطية 38 جسرًا بلوحات إلكترونية بقيمة 570 مليون ريال

أمانة منطقة الرياض توقّع عقدًا استثماريًا لتغطية 38 جسرًا بلوحات إلكترونية بقيمة 570 مليون ريال

منطقة الرياض
ولي العهد يجري اتصالاً هاتفياً بالرئيس النيجيري

ولي العهد يجري اتصالاً هاتفياً بالرئيس النيجيري

أبرز المواد

صحة الجوف :- فحص الشريان التاجي في أقل من 3 ثوانٍ بأستخدام جهاز OCT

صحة الجوف :- فحص الشريان التاجي في أقل من 3 ثوانٍ بأستخدام جهاز OCT
http://almnatiq.net/?p=879248
المناطق - الجوف

أعلنت صحة الجوف ممثلة بمركز القلب عن بدء العمل في المركز على جهاز تصوير شرايين القلب بالأشعة تحت الحمراء(OCT) وبفضل الله نجح فريق القسطرة القلبية بالمركز الإنتهاء من إتمام ٤ عمليات ناجحة ولله الحمد.
و يعتبر الجهاز من أحدث الأجهزة على مستوى العالم يستطيع تحديد وبدقة عالية كيفية حدوث أزمات القلب الحادة و اختيار انسب طريق للعلاج. وأوضحت أن الأزمات القلبية الحادة ” الجلطات” تحدث بسبب جرح بسيط في الجدار المبطن للشريان مما ينتج عنه حدوث انسداد كلي او شبه كلي و حدوث الأزمات القلبية “الجلطات” التي قد تؤدي إلى أضرار شديدة بالقلب و احيانا الوفاة، مشيره إلى أنه الجهاز الوحيد الذي يستطيع التصوير بهذه الدقة داخل الشرايين ويحدد مواقع الخلل في مختلف الأحوال, وبالتالي يمكن تجنب وقوع كثير منها في المستقبل. وبينت صحة الجوف أن العمل مستمر بإذن الله بالمركز على إضافه كل التقنيات الحديثة التي ترفع من مستوى الاداء العالي لخدمة مرضى القلب, علما بأن المركز على أتم الاستعداد لتبادل الخبرات مع كل مراكز القلب الأخرى بالمملكة باعتبار أن الجهاز إضافة ثرية إلى الامكانات عالية التقنية التي يعمل المركز على توفيرها.

روابط ذات صلة

إنهاء معاناة طفلة تشكو من وجود جسم غريب داخل الرئة

إنهاء معاناة طفلة تشكو من وجود جسم غريب داخل الرئة
إدارة “تعليم الجوف” تقدم 5 آلاف ساعة تدريبية لشاغلي الوظائف التعليمية

إدارة “تعليم الجوف” تقدم 5 آلاف ساعة تدريبية لشاغلي الوظائف التعليمية
أمير الجوف يثني على عمل رجال الهلال الأحمر

أمير الجوف يثني على عمل رجال الهلال الأحمر

التعليقات (٠) اضف تعليق

اضف تعليق

بريدك الالكترونى لن نقوم بأستخدامه. الحقول المطلوبه عليها علامة *

You may use these HTML tags and attributes:
<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>

*