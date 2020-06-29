صحة الجوف :- فحص الشريان التاجي في أقل من 3 ثوانٍ بأستخدام جهاز OCT

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أعلنت صحة الجوف ممثلة بمركز القلب عن بدء العمل في المركز على جهاز تصوير شرايين القلب بالأشعة تحت الحمراء(OCT) وبفضل الله نجح فريق القسطرة القلبية بالمركز الإنتهاء من إتمام ٤ عمليات ناجحة ولله الحمد.

و يعتبر الجهاز من أحدث الأجهزة على مستوى العالم يستطيع تحديد وبدقة عالية كيفية حدوث أزمات القلب الحادة و اختيار انسب طريق للعلاج. وأوضحت أن الأزمات القلبية الحادة ” الجلطات” تحدث بسبب جرح بسيط في الجدار المبطن للشريان مما ينتج عنه حدوث انسداد كلي او شبه كلي و حدوث الأزمات القلبية “الجلطات” التي قد تؤدي إلى أضرار شديدة بالقلب و احيانا الوفاة، مشيره إلى أنه الجهاز الوحيد الذي يستطيع التصوير بهذه الدقة داخل الشرايين ويحدد مواقع الخلل في مختلف الأحوال, وبالتالي يمكن تجنب وقوع كثير منها في المستقبل. وبينت صحة الجوف أن العمل مستمر بإذن الله بالمركز على إضافه كل التقنيات الحديثة التي ترفع من مستوى الاداء العالي لخدمة مرضى القلب, علما بأن المركز على أتم الاستعداد لتبادل الخبرات مع كل مراكز القلب الأخرى بالمملكة باعتبار أن الجهاز إضافة ثرية إلى الامكانات عالية التقنية التي يعمل المركز على توفيرها.