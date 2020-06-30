احدث الأخبار

“المالية” للجهات الحكومية: لا تجديد لـ “المستأجرة” إلا بتخفيض 20% لتصبح في حدود أسعار المنطقة
أبرز المواد
 بعد ثبوت أمانه وفعاليته.. أول استخدام للقاح مضاد لكورونا
أبرز المواد
 شكري أمام مجلس الأمن: لن نسمح بأي تهديد لأمن مصر المائي
أبرز المواد
 صحة الجوف :- فحص الشريان التاجي في أقل من 3 ثوانٍ بأستخدام جهاز OCT
منطقة الجوف
 إنهاء معاناة طفلة تشكو من وجود جسم غريب داخل الرئة
منطقة الجوف
 أمانة منطقة الرياض توقّع عقدًا استثماريًا لتغطية 38 جسرًا بلوحات إلكترونية بقيمة 570 مليون ريال
منطقة الرياض
 ولي العهد يجري اتصالاً هاتفياً بالرئيس النيجيري
أبرز المواد
 نائب وزير الدفاع يلتقي المبعوث الأمريكي الخاص لإيران
أبرز المواد
 وزير الإعلام اليمني يفضح الحوثيين لافتعالهم أزمة المشتقات النفطية
أبرز المواد
 “روح السعودية” تطلق جائزة التميز الإعلامي في 5 مجالات متنوعة
أبرز المواد
 “هدف” يبرم اتفاقية مع “الاتحاد السعودي للأمن السيبراني والبرمجة والدرونز” لدعم تدريب وتوظيف 1000 باحث وباحثة عن عمل
أبرز المواد
 موارد الرياض ينظم معرضاً توعوياً بأضرار المخدرات
منطقة الرياض
“المالية” للجهات الحكومية: لا تجديد لـ “المستأجرة” إلا بتخفيض 20% لتصبح في حدود أسعار المنطقة

“المالية” للجهات الحكومية: لا تجديد لـ “المستأجرة” إلا بتخفيض 20% لتصبح في حدود أسعار المنطقة

أبرز المواد
بعد ثبوت أمانه وفعاليته.. أول استخدام للقاح مضاد لكورونا

بعد ثبوت أمانه وفعاليته.. أول استخدام للقاح مضاد لكورونا

أبرز المواد
شكري أمام مجلس الأمن: لن نسمح بأي تهديد لأمن مصر المائي

شكري أمام مجلس الأمن: لن نسمح بأي تهديد لأمن مصر المائي

أبرز المواد
صحة الجوف :- فحص الشريان التاجي في أقل من 3 ثوانٍ بأستخدام جهاز OCT

صحة الجوف :- فحص الشريان التاجي في أقل من 3 ثوانٍ بأستخدام جهاز OCT

منطقة الجوف

“المالية” للجهات الحكومية: لا تجديد لـ “المستأجرة” إلا بتخفيض 20% لتصبح في حدود أسعار المنطقة

“المالية” للجهات الحكومية: لا تجديد لـ “المستأجرة” إلا بتخفيض 20% لتصبح في حدود أسعار المنطقة
http://almnatiq.net/?p=879255
المناطق - الرياض

وجهت وزارة المالية جميع الجهات الحكومية والجهات التابعة لها أو المرتبطة بها في جميع المحافظات والمدن، بعدم تجديد عقود العقارات المستأجرة حاليا إلا بعد العمل على تخفيضها بنسبة لاتقل عن 20%، لتصبح في حدود الأسعار السائدة في المنطقة وذلك بالتنسيق المباشر مع الهيئة العامة لعقارات الدولة.

ويحسب “عكاظ”، أشارت الوزارة في تعميم لكافة الجهات الحكومية إلى قيام الهيئة العامة لعقارات الدولة في وقت سابق بمراجعة الأسعار الحالية لبعض عقود العقارات المستأجرة للجهات الحكومية في السنوات الماضية، الأمر الذي تبين معه ارتفاع الأسعار وفقا للمؤشر العقاري في تلك الفترة، فيما قد مضى على استئجار البعض منها سنوات، مما يستوجب ضرورة النظر في تخفيض عقودها وعدم تجديد العقود الحالية إلا بعد تخفيضها بنسبة لاتقل عن 20%.

وأرجعت وزارة المالية التوجيه إلى الحرص على المال العام ورفع كفاءة الإنفاق، مستندة على المادة السابعة والثلاثين من اللائحة التنفيذية لنظام استئجار الدولة للعقار وإخلائه التي نصت على جواز مراجعة الأجرة السنوية عند نهاية العقد وقبل تجديده والعمل على تخفيضه قدر الإمكان، كما أشارت إلى قرار مجلس إدارة الهيئة العامة لعقارات الدولة القاضي بتوجيه الهيئة بالعمل على تخفيض عقود الاستئجار للجهات الحكومية بما لايقل عن 20%.

روابط ذات صلة

بعد ثبوت أمانه وفعاليته.. أول استخدام للقاح مضاد لكورونا

بعد ثبوت أمانه وفعاليته.. أول استخدام للقاح مضاد لكورونا
شكري أمام مجلس الأمن: لن نسمح بأي تهديد لأمن مصر المائي

شكري أمام مجلس الأمن: لن نسمح بأي تهديد لأمن مصر المائي
ولي العهد يجري اتصالاً هاتفياً بالرئيس النيجيري

ولي العهد يجري اتصالاً هاتفياً بالرئيس النيجيري

التعليقات (٠) اضف تعليق

اضف تعليق

بريدك الالكترونى لن نقوم بأستخدامه. الحقول المطلوبه عليها علامة *

You may use these HTML tags and attributes:
<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>

*