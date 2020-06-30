وزير التعليم: الكثير من المسلمات تغيرت مع كورونا.. هناك توجه كبير للتعليم عن بعد

المناطق - الرياض

أعلن وزير التعليم حمد آل الشيخ أن لديهم توجها كبيرا في الوزارة لتكون برامج الابتعاث في الخارج من خلال التعليم عن بعد.

وبحسب “عكاظ”، قال آل الشيخ عقب ترؤسه الاجتماع الاستثنائي الافتراضي لوزراء التعليم في دول مجموعة العشرين أمس (السبت) إن هناك تغييرات كبيرة جدا في قطاعات كثيرة ومنها التعليم، لأن ما قبل كورونا ليس كما بعده، فكثير من المسلمات في السابق تم تغييرها ومنها ما هو في أنظمة التعليم عالمياً.

وأكد آل الشيخ أن هناك توجها كبيرا للتعليم عن بعد في أنظمة مختلفة، وستتغير أدوات ومعايير تخطيط التعليم ومؤسساته في المستقبل وستكون هناك أنماط مختلفة لما يسمّى بالتعليم عن بعد، بحسب الاحتياج والمرحلة والمادة، لافتا إلى ما قد سيتغيّر في اقتصاديات التعليم واقتصاديات الذهاب إلى الخارج من أجل الحصول على شهادة كالابتعاث عن بعد وهو في بلاده ضمن برنامج تعليمي وربما هناك برنامج آخر يكون مرنا ومدمجا فيه جزء من الحضور وفيه أجزاء كبيرة عن بعد.