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وزير الإعلام اليمني: الحوثي يفتعل أزمة مشتقات نفطية ضمن سياسات إفقار اليمنيين

وزير الإعلام اليمني: الحوثي يفتعل أزمة مشتقات نفطية ضمن سياسات إفقار اليمنيين
http://almnatiq.net/?p=879261
المناطق - الرياض

حذّر وزير الإعلام اليمني معمر الإرياني من انعكاسات استمرار المليشيا الحوثية في افتعال أزمة المشتقات النفطية على ما تبقى من مظاهر الحياة في مناطق سيطرتها.
وقال وزير الإعلام اليمني في تصريح صحفي اليوم “إن عدداً من مقاطع الفيديو التي تم تداولها مؤخراً وثقت مئات القاطرات المحملة بالمشتقات النفطية والمحتجزة في إحدى النقاط الأمنية لمليشيا الحوثي، فيما ملايين المواطنين في العاصمة المختطفة صنعاء ومناطق سيطرة المليشيا يعانون من انعدام المشتقات النفطية , حيث وصل سعر الـ (20) لتر من مادة البترول في السوق السوداء إلى 25000 ريال يمني ما يعادل 34 دولاراً أمريكياً”.
وأضاف الوزير الإرياني “أن ‏ما يقوم به مرتزقة إيران (المليشيا الحوثية) من افتعال لأزمة المشتقات النفطية يهدف لابتزاز المجتمع الدولي لتحقيق مكاسب سياسية، ونهب مدخرات المواطنين في مناطق سيطرتها، وإنعاش السوق السوداء، الذي تديره لصالح تمويل عملياتها التخريبية وحربها ضد اليمنيين واستهداف الأمن الإقليمي والدولي”.
وطالب الإرياني المجتمع الدولي والأمم المتحدة بوقف هذه الممارسات الحوثية التي تندرج ضمن سياسات الإفقار والتجويع بهدف إخضاع المدنيين في العاصمة صنعاء ومناطق سيطرتها، والضغط على المليشيا للسماح بتدفق الإمدادات الغذائية والمشتقات النفطية والتوقف عن الاستثمار الرخيص لمعاناة أبناء شعبنا اليمني.

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