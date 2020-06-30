عسير تجهز “العميد” وبرنامج خاص لكل لاعب

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المناطق_عسير

قرر مدرب الفريق الكروي الأول بنادي الاتحاد البرازيلي فايبوكاريلي إقامة معسكر تدريبي بمنطقة عسير والذي يبدأ يوم الأحد المقبل، ويستمر حتى 20 يوليو المقبل وسيخوض الفريق خلاله عددا من المباريات الودية للوقوف على المستوى الفني واللياقي للاعبين قبل استكمال مباريات دوري الأمير محمد بن سلمان للمحترفين.

ميدانيا أدى الفريق تدريباته على فترتين صباحية ومسائية، إذ تم تخصيص الفترة الأولى للتدريبات اللياقية بصالة الحديد بالنادي فيما تم تخصيص الفترة الثانية لتمارين متنوعة على ملعب الأمير فيصل بن فهد بالنادي، ويقوم الجهاز الفني بقياس استجابة اللاعبين في التدريبات لتحديد البرنامج اللياقي الذي يحتاجه كل لاعب.

وفي إطار آخر تواجد مدير مكتب وزارة الرياضة بجدة سعيد الغامدي بمقر النادي، وأشاد بتطبيق إدارة نادي الاتحاد بالبروتوكلات التي أقرتها وزارة الرياضة مؤخرا على جميع الأندية الرياضية، والتي يتم تطبيقها في التدريبات والتنظيمات داخل منشأة النادي، وأضاف أنه تم تطبيق جميع الإجراءات الاحترازية على أكمل وجه، من جهتها طالبت الإدارة الاتحادية من الجميع بإلزام جميع منتسبي النادي بالتقيد بتعليمات وتوصيات بتحميل تطبيقي “توكلنا” و”تباعد” على الهواتف المحمولة، وسيتم منع دخول من لا يلتزم بالتوصيات.

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