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تفاصيل إطلاق معتقلي حزب الله في العراق.. 3 قيد التحقيق

تفاصيل إطلاق معتقلي حزب الله في العراق.. 3 قيد التحقيق
http://almnatiq.net/?p=879281
المناطق_متابعات

لا تزال المعلومات عن إطلاق سراح 14 عنصراً من كتائب حزب الله كانوا اعتقلوا جنوب بغداد فجر الجمعة الماضي إثر مداهمة من قبل جهاز مكافحة الإرهاب، غير واضحة، وسط غياب أي تصريح رسمي في هذا الشأن، لا سيما بعد نفي خلية الإعلام الأمني الحكومية علمها بذلك.

وأعلنت حركة عصائب أهل الحق بزعامة قيس الخزعلي أمس الإثنين أن جميع المعتقلين من عناصر حزب الله العراقي أطلق سراحهم، فيما انتشرت صور لهم وهم يدوسون على صورة لرئيس الحكومة مصطفى الكاظمي.

وقال القيادي بمليشيا عصائب اهل الحق، أبرز الفصائل المسلحة المرتبطة بإيران، جواد الطليباوي في تغريدة نشرت على تويتر إن “إطلاق سراح جميع منتسبي الحشد الشعبي الذين احتجزوا بأمر رئيس الوزراء مصطفى الكاظمي يدل على أن الأوامر التي أصدرها الكاظمي باعتقالهم هي أوامر أمريكية كسابقاتها من الأوامر التي ذهب ضحيتها الكثير من الأبرياء. لذلك نحذر من مغبة تكرار الرضوخ للأوامر الأميركية التي يراد منها إيقاع الفتنة”.

فما الذي حصل، وكيف أطلق سراحهم؟

أكدت مصادر حكومية مطلعة للعربية.نت أنه تم تحويل كل المعتقلين إلى قاضي ضمن هيئة الحشد الشعبي قبل اطلاق سراح قسم منهم، في حين تم الإبقاء على ثلاثة هم من أهم المطلوبين.

كما أوضح مصدر أمني للعربية.نت أن 3 من العناصر الذين اعتقلوا خلال مداهمة الفجر، هم المطلوبون الاساسيون على خلفية قضية الصواريخ التي استهدفت قواعد أميركية ومقر السفارة في بغداد.

وأكد أن الصور التي نشرتها كتائب حزب الله لم تظهر كافة المعتقلين البالغ عددهم 14، لافتا إلى أن هذا الفصيل الموالي لإيران أراد من خلال نشرها الإيحاء بتسجيل انتصارهم معنوي على الدولة في العراق .

وخلال الساعات الماضية، انتشرت صور لعناصر حزب الله وهم يضعون صور رئيس الوزراء مصطفى الكاظمي تحت أقدامهم قبل حرقها مع العلم الإسرائلي في تحد واضح للحكومة وسط العاصمة.

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