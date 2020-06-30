الصحة العالمية تحذر من السيناريو الأسوأ في مواجهة كورونا.. وتحدد شرطًا للسيطرة عليه

حذَّر مدير منظمة الصحة العالمية تيدروس أدهانوم جيبريسيوس، من أن عدم اتخاذ الإجراءات الصحية الأساسية قد سمح بتفشي فيروس كورونا المستجد «كوفيد 19»، على نطاق واسع، حتى أصاب عشرة ملايين شخص وأوْدَى بحياة نصف مليون آخرين، مشيرًا إلى أنَّ الفيروس سيظل جزءًا من واقع جديد.
وقال أدهانوم جيبريسيوس، خلال مؤتمر صحفي من جنيف: نحن جميعًا نريد انتهاء هذا الأمر، ونواصل حياتنا، ولكن الحقيقة الصعبة هي أن هذه المسألة لم تقترب من نهايتها. مشيرًا إلى أنَّ المعدل الحالي لتسارع الوباء لم يأتِ بمحض الصدفة، وذلك بعد مرور ستة أشهر منذ أن علمت منظمة الصحة العالمية بظهور الوباء الأصلي في مدينة ووهان الصينية.
وأضاف أدهانوم جيبريسيوس: لقد كان ممكنًا منع ما حدث من خلال الأدوات المتاحة لدينا، وحث دول العالم على تتبع الصلات الاجتماعية وإجراء عمليات عزل وحجر صحي، مؤكدًا أن عدم الوحدة داخل الدول وانعدام التضامن بين الدول المختلفة سمحا للفيروس بالانتشار.
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