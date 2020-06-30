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أسعار النفط تهبط بفعل احتمال عودة إمدادات ليبيا

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أسعار النفط تهبط بفعل احتمال عودة إمدادات ليبيا

أسعار النفط تهبط بفعل احتمال عودة إمدادات ليبيا
http://almnatiq.net/?p=879304
المناطق_الرياض

تراجعت أسعار النفط اليوم الثلاثاء إذ عمد المتعاملون إلى البيع لجني الأرباح إثر مكاسب قوية في الجلسة السابقة وإعلان مؤسسة النفط الليبية عن تقدم في محادثات لاستئناف الصادرات، بما قد يعزز المعروض.

وتراجعت العقود الآجلة الأنشط لخام برنت تسليم سبتمبر 24 سنتا بما يعادل 0.6 بالمئة إلى 41.61 دولار للبرميل، بحلول الساعة 0610 بتوقيت جرينتش، مقلصة مكاسب أمس الاثنين البالغة 92 سنتا.

ونزل عقد أغسطس آب، الذي يحل أجله اليوم، 24 سنتا إلى 41.47 دولار.وانخفض الخام الأمريكي 33 سنتا أو 0.8 بالمئة ليسجل 39.37 دولار للبرميل.

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