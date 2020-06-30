“حرب رقمية” بين الهند والصين.. حظر عشرات التطبيقات

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في أقوى خطوة تستهدف الصين في الفضاء الرقمي منذ اندلاع الأزمة الحدودية بين البلدين في وقت سابق من الشهر الحالي. حظرت الهند، الاثنين، 59 تطبيقاً للهواتف المحمولة، معظمها صيني، وعلى رأسها تطبيق “تيك توك” الشهير من شركة “بايت دانس” Bytedance، و”وي شات” من “تنسنت” Tencent.

وأصدرت وزارة التقنية الهندية أمراً ينص على أن التطبيقات “تضر بسيادة الهند ونزاهتها والدفاع عن الهند وأمن الدولة والنظام العام”. وبعد إصدار الأمر، سيتعين على شركتي آبل وغوغل إزالة التطبيقات من متجري غوغل بلاي، وآب ستور.

تأتي هذه الخطوة بعد اشتباك حدودي بين الجارتين المسلحتين نووياً في منطقة متنازع عليها في جبال الهيمالايا في وقت سابق من الشهر الحالي، أسفرت عن مقتل 20 جندياً هندياً.

ومن المتوقع أن يكون الحظر عقبة كبيرة في الهند أمام الشركات الصينية، مثل “بايت دانس”، التي وضعت رهانات كبيرة في واحدة من أكبر أسواق خدمات الويب في العالم. وتخطط شركة “بايت دانس” التي تتخذ من بكين مقراً لها لاستثمار مليار دولار في الهند، وفتح مركز بيانات محلي، وقد عززت حديثاً التوظيف في البلاد.

611 مليون عملية تنزيل

إلى ذلك قالت شركة “سنسور تاور” Sensor Tower المتخصصة بتحليلات التطبيقات في نيسان/أبريل الماضي، إن “الهند هي أكبر محرك لعمليات تثبيت تطبيق تيك توك، حيث تمثل 611 مليون عملية تنزيل دائمة، أو 30.3% من إجمالي تنزيلات التطبيق”.

ومن بين التطبيقات الأخرى التي حُظرت تطبيق التراسل “وي شات” الذي نُزِّل أكثر من 100 مليون مرة في نظام أندرويد من غوغل، ومتصفح “يو سي براوزر” UC Browser من شركة علي بابا، بالإضافة إلى تطبيقين من شركة شاومي.

كما ذكر سانتوش باي – الشريك في شركة المحاماة الهندية “لينك ليغال” Link Legal، التي تقدم المشورة للعديد من الشركات الصينية، أن “هذه هي الخطوة الأسرع والأقوى التي كان يمكن للحكومة اتخاذها لممارسة ضغوط اقتصادية على الشركات الصينية”.

يُشار إلى أن المشاعر المعادية للصين اشتعلت منذ مدة طويلة في الهند بسبب اتهامات الواردات الرخيصة التي غزت البلاد، لكن الاشتباك الحدودي جلب التوترات إلى الواجهة مع تصاعد الدعوات المنادية بمقاطعة المنتجات الصينية.

وأفادت وكالة رويترز في وقت سابق بأن الجمارك الهندية في الموانئ عطلت الأسبوع الماضي الحاويات القادمة من الصين، ومن ضمنها منتجات آبل، وسيسكو، وديل.