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الناتج المحلي السعودي في الربع الأول من 2020.. 654 مليار ريال

الناتج المحلي السعودي في الربع الأول من 2020.. 654 مليار ريال
http://almnatiq.net/?p=879319
المناطق_الرياض

بلغ الناتج المحلي الإجمالي السعودي بالأسعار الثابتة 654 مليار ريال في الربع الأول من العام الجاري، مقابل 660.7 مليار ريال في الربع المقارن من العام الماضي 2019، منكمشا بنسبة 1 في المائة.

وجاء الانكماش بسبب انكماش القطاع النفطي بنسبة 4.6 في المائة بسبب التراجع الكبير في أسعار النفط بالتزامن مع تفشي فيروس كورونا، وذلك وفقاً لتحليل صحيفة “الاقتصادية”، الذي أعلنته استناداً إلى بيانات رسمية.

أما القطاع غير النفطي، فقد نما بنسبة 1.6 في المائة بسبب نمو القطاع الخاص 1.9 في المائة، والقطاع الحكومي 1.9 في المائة.

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