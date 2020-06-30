غرفة تبوك تدعو مشتركيها للاجتماع الأول للجمعية العمومية

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دعت الغرفة التجارية الصناعية بتبوك مشتركي الغرفة والمجددين اشتراكاتهم لحضور اجتماع الجمعية العمومية الأول غدٍ الأربعاء في تمام الساعة الواحدة ظهراً وذلك عبر الاتصال المرئي ” زووم”.

وأوضحت غرفة تبوك أن جدول أعمال الاجتماع سيتضمن الاطلاع على الميزانية التقديرية لعام2020م وتقرير نشاط الغرفة عن عام 2019م وتقرير مراقب الحسابات المالية عن السنة المالية المنتهية في 2019م.

وبينت الغرفة أن حضور اجتماع الجمعية يُعد حقاً شخصياً للمشترك بالغرفة ولا يجوز التوكيل فيه بحسب الأنظمة واللوائح المعمول بها وفيما يخص المؤسسات الفردية فيمثلها الملاك أو المدير بموجب تفويض إلكتروني مصدق من الغرفة وكذلك الشركات فيمثلها رئيس مجلس الإدارة أو أحد أعضائها ويحق لمدير الشركة الحضور بموجب تفويض إلكتروني مصدق من الغرفة.