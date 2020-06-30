احدث الأخبار

فيديو… زوجان يشهران أسلحة بوجه المتظاهرين لحماية منزلهما في ولاية أمريكية
أبرز المواد
 100 بيضة يوميا.. لماذا يصعب قتل ذبابة الفاكهة؟
أبرز المواد
 خريطة “الكنز”.. هذه تفاصيل ثروة ليبيا النفطية
أبرز المواد
 أمير تبوك يشيد بالوعي الكبير لدى أهالي المنطقة والتزامهم بتطبيق الإجراءات الاحترازية والتدابير الوقائية لمواجهة جائحة كورونا 
منطقة تبوك
 تسريب جديد يكشف تورط النائب الكويتي “فايز البغيلي” مع “مبارك الدويلة” في خيمة القذافي
أبرز المواد
 الصين: ظهور فيروس جديد وتحذير من تحوله لجائحة
أبرز المواد
 الناتج المحلي السعودي في الربع الأول من 2020.. 654 مليار ريال
أبرز المواد
 غرفة تبوك تدعو مشتركيها للاجتماع الأول للجمعية العمومية
أبرز المواد
 المناعة تكونت.. إعلان روسي عن نتائج إيجابية لـ3 نماذج للقاح “كورونا”
أبرز المواد
 بدء تنفيذ المرحلة الأولى من أكبر مشروع تراثي وثقافي في العالم لتطوير «الدرعية التاريخية»
أبرز المواد
 «التعليم» تطلق برامج التدريب الصيفي لشاغلي الوظائف التعليمية
أبرز المواد
 أسعار النفط تهبط بفعل احتمال عودة إمدادات ليبيا
أبرز المواد
فيديو… زوجان يشهران أسلحة بوجه المتظاهرين لحماية منزلهما في ولاية أمريكية

فيديو… زوجان يشهران أسلحة بوجه المتظاهرين لحماية منزلهما في ولاية أمريكية

أبرز المواد
100 بيضة يوميا.. لماذا يصعب قتل ذبابة الفاكهة؟

100 بيضة يوميا.. لماذا يصعب قتل ذبابة الفاكهة؟

أبرز المواد
خريطة “الكنز”.. هذه تفاصيل ثروة ليبيا النفطية

خريطة “الكنز”.. هذه تفاصيل ثروة ليبيا النفطية

أبرز المواد
أمير تبوك يشيد بالوعي الكبير لدى أهالي المنطقة والتزامهم بتطبيق الإجراءات الاحترازية والتدابير الوقائية لمواجهة جائحة كورونا 

أمير تبوك يشيد بالوعي الكبير لدى أهالي المنطقة والتزامهم بتطبيق الإجراءات الاحترازية والتدابير الوقائية لمواجهة جائحة كورونا 

منطقة تبوك

غرفة تبوك تدعو مشتركيها للاجتماع الأول للجمعية العمومية

غرفة تبوك تدعو مشتركيها للاجتماع الأول للجمعية العمومية
http://almnatiq.net/?p=879323
المناطق_تبوك
دعت الغرفة التجارية الصناعية بتبوك مشتركي الغرفة والمجددين اشتراكاتهم لحضور اجتماع الجمعية العمومية الأول غدٍ الأربعاء في تمام الساعة الواحدة ظهراً وذلك عبر الاتصال المرئي ” زووم”.
وأوضحت غرفة تبوك أن جدول أعمال الاجتماع سيتضمن الاطلاع على الميزانية التقديرية لعام2020م وتقرير نشاط الغرفة عن عام 2019م وتقرير مراقب الحسابات المالية عن السنة المالية المنتهية في 2019م.
وبينت الغرفة أن حضور اجتماع الجمعية يُعد حقاً شخصياً للمشترك بالغرفة ولا يجوز التوكيل فيه بحسب الأنظمة واللوائح المعمول بها وفيما يخص المؤسسات الفردية فيمثلها الملاك أو المدير بموجب تفويض إلكتروني مصدق من الغرفة وكذلك الشركات فيمثلها رئيس مجلس الإدارة أو أحد أعضائها ويحق لمدير الشركة الحضور بموجب تفويض إلكتروني مصدق من الغرفة.

روابط ذات صلة

فيديو… زوجان يشهران أسلحة بوجه المتظاهرين لحماية منزلهما في ولاية أمريكية

فيديو… زوجان يشهران أسلحة بوجه المتظاهرين لحماية منزلهما في ولاية أمريكية
100 بيضة يوميا.. لماذا يصعب قتل ذبابة الفاكهة؟

100 بيضة يوميا.. لماذا يصعب قتل ذبابة الفاكهة؟
خريطة “الكنز”.. هذه تفاصيل ثروة ليبيا النفطية

خريطة “الكنز”.. هذه تفاصيل ثروة ليبيا النفطية

التعليقات (٠) اضف تعليق

اضف تعليق

بريدك الالكترونى لن نقوم بأستخدامه. الحقول المطلوبه عليها علامة *

You may use these HTML tags and attributes:
<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>

*