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أمير تبوك يشيد بالوعي الكبير لدى أهالي المنطقة والتزامهم بتطبيق الإجراءات الاحترازية والتدابير الوقائية لمواجهة جائحة كورونا 

أمير تبوك يشيد بالوعي الكبير لدى أهالي المنطقة والتزامهم بتطبيق الإجراءات الاحترازية والتدابير الوقائية لمواجهة جائحة كورونا 

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أمير تبوك يشيد بالوعي الكبير لدى أهالي المنطقة والتزامهم بتطبيق الإجراءات الاحترازية والتدابير الوقائية لمواجهة جائحة كورونا 

أمير تبوك يشيد بالوعي الكبير لدى أهالي المنطقة والتزامهم بتطبيق الإجراءات الاحترازية والتدابير الوقائية لمواجهة جائحة كورونا 
http://almnatiq.net/?p=879336
المناطق- علي العميري
التقى صاحب السمو الملكي الأمير فهد بن سلطان بن عبدالعزيز أمير منطقة تبوك، في اللقاء الأسبوعي مساء أمس, رؤساء المحاكم  , والمواطنين , ومديري الإدارات الحكومية المدنية والعسكرية، وذلك في القصر الحكومي بالمنطقة.وفي بداية اللقاء رحب سموه بالجميع  متطرقاً سموّه في حديثه إلى العديد من الموضوعات التي تهم المنطقة في مختلف المجالات  مثنياً سموه على تفاعل اهالي المنطقة والتزامهم  بتطبيق الإجراءات الاحترازية والتدابير الوقائيةلمواجهة  جائحة فيروس كورونا  وهو مايعكس الوعي الكبير والحرص لدى الأهالي على التقيد والالتزام بهذه الإجراءات التي اقرتها الدولة ونوه سموه بجهود كافة القطاعات الصحية والأمنية والخدمية في تفعيل وتطبيق الإجراءات الاحترازية والتدابير الوقائية لمنع تفشي وانتشار فيروس كورونا وفي الختام سأل سموه  الله- سبحانه وتعالى -أن يديم على البلاد أمنها وعزها واستقرارها في ظل قيادة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، وسمو ولي عهده الأمين – حفظهما الله -.
حضر اللقاء  وكيل إمارة منطقة تبوك محمد بن عبدالله الحقباني

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