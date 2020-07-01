احدث الأخبار

منظمة الصحة: لقاح كورونا ليس “حلا سحريا”.. وغسل اليدين ربما أكثر فاعلية
أبرز المواد
 “الزكاة والدخل ” : ضريبة القيمة المضافة بنسبة 15% تدخل حيز التنفيذ
أبرز المواد
 مطار الوجه .. إجراءات احترازية ووقائية بصالات السفر استعداداً لاستئناف الرحلات الداخلية
منطقة تبوك
 بلدي محافظه حقل يطلع على الإجراءات الاحترازية التي اتخذتها بلديه المحافظة في اجتماعه الـ 53
منطقة تبوك
 بلدي البدع يطلع في اجتماعه الـ 58 على الإجراءات الاحترازية التي اتخذتها البلدية
منطقة تبوك
 “آل مصمع” يشيد بجهود متطوعي المساند البلدي في رجال ألمع
منطقة عسير
 بلدية رجال ألمع تطبق بروتوكولات عمل صوالين الحلاقة على 35 صالوناً بالمحافظة
منطقة عسير
 تمديد مبادرة التصحيح الذاتي للبيانات الجمركية لمدة 3 أشهر
أبرز المواد
 أوروبا تسمح بدخول 14 جنسية.. بينها 3 عربية
أبرز المواد
 وزير الخارجية الأمريكي : الولايات المتحدة تسعى للعمل مع مجلس الأمن لتمديد حظر الأسلحة على إيران
أبرز المواد
 وزارة الخارجية : تقرير أمين عام الأمم المتحدة بشأن إيران يؤكد ضلوعها المباشر في الهجمات الصاروخية التي استهدفت المملكة
أبرز المواد
 القيادة تهنئ الحاكم العام لكندا بمناسبة ذكرى يوم كندا
أبرز المواد
منظمة الصحة: لقاح كورونا ليس “حلا سحريا”.. وغسل اليدين ربما أكثر فاعلية

منظمة الصحة: لقاح كورونا ليس “حلا سحريا”.. وغسل اليدين ربما أكثر فاعلية

أبرز المواد
“الزكاة والدخل ” : ضريبة القيمة المضافة بنسبة 15% تدخل حيز التنفيذ

“الزكاة والدخل ” : ضريبة القيمة المضافة بنسبة 15% تدخل حيز التنفيذ

أبرز المواد
مطار الوجه .. إجراءات احترازية ووقائية بصالات السفر استعداداً لاستئناف الرحلات الداخلية

مطار الوجه .. إجراءات احترازية ووقائية بصالات السفر استعداداً لاستئناف الرحلات الداخلية

منطقة تبوك
بلدي محافظه حقل يطلع على الإجراءات الاحترازية التي اتخذتها بلديه المحافظة في اجتماعه الـ 53

بلدي محافظه حقل يطلع على الإجراءات الاحترازية التي اتخذتها بلديه المحافظة في اجتماعه الـ 53

منطقة تبوك

منظمة الصحة: لقاح كورونا ليس “حلا سحريا”.. وغسل اليدين ربما أكثر فاعلية

منظمة الصحة: لقاح كورونا ليس “حلا سحريا”.. وغسل اليدين ربما أكثر فاعلية
http://almnatiq.net/?p=879339
المناطق- وكالات

حذرت منظمة الصحة العالمية من أنه لا يمكن الاعتماد على لقاح مضاد لفيروس كورونا، وأن غسل اليدين والتباعد الاجتماعي قد يكونا هما السبيل للتعامل مع فيروس كورونا على المدى البعيد، وقد يمثلان السبيل لمكافحته.

وقال هانز كلوغ، المدير الإقليمي لمنظمة الصحة العالمية في أوروبا، في مقابلة مع صحيفة ديلي ميل البريطانية، إن غسل الأيدي والتباعد الاجتماعي قد يكون لهما دور مماثل للدور المتوقع للقاح المضاد لفيروس كورونا في مكافحة كوفيد-19.

وأضاف أنه “من الممكن أن يتم تطوير لقاح مضاد في غضون عام”، لكنه حذر من أنه لن يكون “حلا سحريا” للأزمة الصحية العالمية.

ولا يعتقد كلوغ أن اللقاح المنتظر سوف يقضي تماما على الوباء، قائلا إنه لا ضمانات لفاعليته مع كل شخص يتناوله.

ويتخوف المدير الإقليمي لمنظمة الصحة العالمية في أوروبا من ألا تكون لدى كل دول العالم “فرص متساوية” للحصول على اللقاح.

وأوضح أن ذلك يعنى أن إجراءات مثل غسل اليدين والتباعد الجسدي قد تكون من أكثر الأسلحة فاعلية في مواجهة فيروس كورونا حتى يتحول إلى مرض متوطن أو يكون الناس مناعة ضده.

ومضى كلوغ يقول: “سوف يكون في هذه الحالة مرضا متوطنا مثل الإنفلونزا العادية، تتصاعد أعراضها ثم تصبح أقل فتكا ثم يتوجب علينا حينها أن نتعلم كيف نتعايش معها”.

وتابع: “الجميع يعتقدون أن اللقاح سوف يكون علاجا ناجعا. أما الأهم من كل شيء هو أننا لا نعرف ما إذا كانت فاعليته سوف تتحقق مع جميع الفئات العمرية”.

واستطرد “الجميع يتحدثون عن أن اللقاح المضاد سوف يكون حلا سحريا. لكن ذلك غير صحيح على الإطلاق. فمنذ مائة عام كانت لدينا الإنفلونزا الإسبانية، فماذا كانت الاستراتيجية الأفضل للتعامل معها؟ ينطبق ذلك على ما نمر به في الوقت الحالي، غسل الأيدي والتباعد”.

وتمنى كلوغ أن يتعرض الفيروس لطفرة تجعله أقل فتكا بالمصابين.

روابط ذات صلة

“الزكاة والدخل ” : ضريبة القيمة المضافة بنسبة 15% تدخل حيز التنفيذ

“الزكاة والدخل ” : ضريبة القيمة المضافة بنسبة 15% تدخل حيز التنفيذ
تمديد مبادرة التصحيح الذاتي للبيانات الجمركية لمدة 3 أشهر

تمديد مبادرة التصحيح الذاتي للبيانات الجمركية لمدة 3 أشهر
أوروبا تسمح بدخول 14 جنسية.. بينها 3 عربية

أوروبا تسمح بدخول 14 جنسية.. بينها 3 عربية

التعليقات (٠) اضف تعليق

اضف تعليق

بريدك الالكترونى لن نقوم بأستخدامه. الحقول المطلوبه عليها علامة *

You may use these HTML tags and attributes:
<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>

*