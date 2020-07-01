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بسبب الكمامة.. نادل يحصل على تبرعات بـ80 ألف دولار

بسبب الكمامة.. نادل يحصل على تبرعات بـ80 ألف دولار
http://almnatiq.net/?p=879345
المناطق - الرياض

حصل نادل شاب، يعمل في أحد مقاهي ستاربكس في سان دييغو بولاية كاليفورنيا الأميركية على مبلغ قدره 80 ألف دولار، بعدما اعتذر عن خدمة عميلة رفضت ارتداء الكمامة.

بدأت قصة النادل عندما التقطت الزبونة صورة له ونشرتها على حسابها في فيسبوك، وكتبت: “هذا لينين غوتيريز من ستاربكس، رفض خدمتي لأنني لم أكن أرتدي كمامة. في المرة المقبلة سأتصل بالشرطة، وأحضر إعفاء طبيا”.

وأثار منشور تفاعلا كبيرا على منصات التواصل الاجتماعي، حيث علق عليها العديد من المستخدمين، وتشاركها الآلاف، ليس دعما لها بل تعاطفا مع النادل، إذ حظي غوتيريز بمساندة أغلب المتابعين على فيسبوك وتويتر.

فقد أطلق أحد المتابعين حملة إلكترونية لجمع التبرعات للينين غوتيريز، البالغ من العمر 24 عاما، وتعويضه عن الضرر الذي تسبب له فيه المنشور.

وبلغ مجموع التبرعات حتى الاثنين، نحو 80 ألف دولار، بحسب موقع سي إن إن.

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