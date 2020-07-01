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إيران.. أعلى معدل وفيات يومي بكورونا منذ بدء تفشيه

إيران.. أعلى معدل وفيات يومي بكورونا منذ بدء تفشيه
http://almnatiq.net/?p=879346
المناطق - الرياض

أظهرت الأرقام الرسمية لوزارة الصحة الإيرانية تسجيل أعلى معدل وفيات يومي في إيران جراء الإصابة بفيروس كورونا الجديد.

وسجلت إيران، أمس 162 حالة وفاة جراء الإصابة بمرض كوفيد-19، الناجم عن فيروس كورونا الجديد، متجاوزة بذلك رقمها القياسي السابق الذي كانت قد سجلته يوم 4 أبريل الماضي والبالغ 158 حالة وفاة.

وقالت المتحدثة باسم وزارة الصحة، سيما سادات لاري، في بيان بثه التلفزيون الإيراني، إن وفيات إيران نتيجة الإصابة بفيروس كورونا بلغت في مجملها 10670 حالة وفاة، في حين بلغ عدد الإصابات بالفيروس بين الإيرانيين 225205 إصابات، وأشارت إلى أن عدد المتعافين بلغ 186180 شخصا.

وزاد العدد اليومي للإصابات والوفيات الجديدة في إيران بشدة في الأسبوع الماضي في أعقاب الرفع التدريجي للقيود التي بدأ فرضها في منتصف أبريل، بحسب ما ذكرت رويترز.

وأشارت الوكالة إن المرشد الإيراني، علي خامنئي، عبر عن قلقه الاثنين من ارتفاع عدد الوفيات، وأنه طالب المسؤولين الحكوميين باستخدام الكمامات ليكونوا قدوة يحتذى بها عند الشبان الإيرانيون.

من جهته، قال الرئيس الإيراني حسن روحاني، على موقعه الرسمي على الإنترنت، إن وضع الكمامات سيصبح إلزاميا في أماكن التجمع التي تحددها وزارة الصحة، وذلك اعتبارا من 5 يوليو المقبل.

وستقيم الحكومة ما إذا كانت ستمدد هذه السياسة بعد نحو 3 أسابيع، وتحديدا في 22 يوليو.

ويحذر كبار المسؤولين بانتظام من أنهم سيعاودون فرض القيود إذا لم يتم الالتزام بالقواعد الصحية لاحتواء الفيروس.

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