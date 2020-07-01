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جوكوفيتش “متهم” بنشر كورونا.. ونجم مان يونايتد يدافع عنه

جوكوفيتش “متهم” بنشر كورونا.. ونجم مان يونايتد يدافع عنه
http://almnatiq.net/?p=879347
المناطق - الرياض

دافع الصربي نيمانيا ماتيتش لاعب وسط مانشستر يونايتد عن مواطنه نوفاك جوكوفيتش بعد إصابة عدد من اللاعبين بفيروس كورونا في بطولة أدريا الاستعراضية الخيرية للتنس التي نظمها نجم التنس العالمي.

وتعرض جوكوفيتش لانتقادات بسبب تنظيم البطولة في خضم جائحة كورونا بعد إصابة مدربه غوران إيفانيسفيتش واللاعبين غريغور ديميتروف وبورنا تشوريتش وفيكتور ترويتشكي بالعدوى في جولتين أقيمتا في صربيا وكرواتيا.

وظهرت على مواقع التواصل الاجتماعي صور اللاعبين وهم يتعانقون عند الشبكة ويمارسون كرة السلة مع بعضهم البعض ويحتفلون سويا خلال البطولة.

لكن ماتيتش قال إن اللاعبين كانوا غير مطالبين بالالتزام بقواعد التباعد الاجتماعي بعد أن خففت صربيا القيود.

وقال ماتيتش لشبكة “سكاي سبورتس”: “يجب أن يفهم الناس أن الوضع في صربيا أفضل منه في إنجلترا. سمحت السلطات في صربيا للناس بفعل ما يحلو لهم. كل شيء بات مفتوحا. مراكز التسوق والمطاعم”.

وتابع: “بدأ الناس في العودة لحياتهم الطبيعية لان بلادنا طبقت إغلاقا كاملا لثلاثة أشهر منعت خلاله الناس من السير في الشوارع أو حتى مغادرة المنازل لذا فان الوضع يختلف عن إنجلترا”.

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