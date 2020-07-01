لهذه الأسباب.. أبل قد تستغني عن ميزات “مهمة جدا” في آيفون 12

المناطق - الرياض

تخطط شركة أبل لصناعة الهواتف الذكية، التخلي عن ميزات مهمة في هاتفها الجديد آيفون 12، وفق تسريبات نشرها خبراء قريبون جدا من قطاع التكنولوجيا ومطلعون على مشاريع الشركة عن كثب.

ونقلت صحيفة “إندبندنت” البريطانية عن الخبير التكنولوجي مينغ شي كو، قوله إن آيفون 12 سيكون بدون سماعات أو شاحن، على حد تعبيره.

ويرجح مينغ، المعروف بتوقعاته الموثوقة حول منتجات شركة أبل، أن يكون السبب وراء قرار عدم تضمين سماعات الرأس السلكية في الهاتف المقبل، هو بيع سماعات AirPods اللاسلكية.

وأشار إلى أن تخطيط أبل بعدم وجود شاحن للهاتف الجديد يرجع إلى رغبتها في توفير التكاليف، وذلك بحسب ما أكدت الشركة نفسها في وقت سابق، وستطلق بدلاً من ذلك محول طاقة بقوة 20 وات كملحق اختياري للجهاز.

ويرجع السبب في التخلي عن هذين الميزتين في هاتف آيفون 12، إلى تكاليف إنتاجه التي ستكون مرتفعة نوعا ما بسبب دعمه تقنية الجيل الخامس من شبكات الإنترنت.

ومن المحتمل أن تروّج أبل بالتزامن مع تخليها عن الشاحن العادي والسماعات، للفوائد البيئية من وراء الاحتفاظ بعدد أقل من الملحقات في الهاتف الجديد.

ومن ضمن التوقعات للهاتف الجديد ألا يحتوي على منافذ كثيرة، ومن المرجح أن يكون أطول وأرق من هاتف آيفون 11.