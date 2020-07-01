مادورو يطرد سفيرة الاتحاد الأوروبي من فنزويلا

مادورو يطرد سفيرة الاتحاد الأوروبي من فنزويلا

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مادورو يطرد سفيرة الاتحاد الأوروبي من فنزويلا

مادورو يطرد سفيرة الاتحاد الأوروبي من فنزويلا
http://almnatiq.net/?p=879378
المناطق - الرياض

أمهل الرئيس الفنزويلي، نيكولاس مادورو، الاثنين، سفيرة الاتحاد الأوروبي في كراكاس، إيزابيل بريلانتي بيدروزا، 72 ساعة لمغادرة بلاده، وذلك ردّاً على فرض بروكسل في اليوم نفسه عقوبات على 11 مسؤولاً فنزويلياً.

وأعلن مادورو طرد السفيرة الأوروبية في خطاب ألهاه في القصر الرئاسي في كراكاس وقال فيه: “من هم كي يحاولوا فرض أنفسهم بواسطة التهديدات؟”.

وفي وقت سابق، أدرج مجلس الاتحاد الأوروبي 11 مسؤولا فنزويليا على قائمة العقوبات، متهما إياهم بـ “تقويض الديمقراطية وسيادة القانون” في فنزويلا.

وأشار بيان للمجلس إلى أن العقوبات تشمل تجميد الأصول والحظر على السفر إلى دول الاتحاد الأوروبي، مضيفا أن العقوبات تطال شخصيات معينة ولا تؤثر على سكان فنزويلا بشكل عام.

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