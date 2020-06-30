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420.1 مليار ريال استثمارات المصارف في الصكوك والسندات الحكومية

420.1 مليار ريال استثمارات المصارف في الصكوك والسندات الحكومية

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420.1 مليار ريال استثمارات المصارف في الصكوك والسندات الحكومية

420.1 مليار ريال استثمارات المصارف في الصكوك والسندات الحكومية
http://almnatiq.net/?p=879392
المناطق - الرياض

تسارعت مشتريات المصارف السعودية من الصكوك والسندات الحكومية وشبه الحكومية، منذ نهاية عام 2015، لترتفع 388 في المائة بما يعادل نحو “334 مليار ريال”، إلى 420.1 مليار ريال بنهاية أيار (مايو) الماضي، مقارنة بنحو 82.6 مليار ريال بنهاية كانون الأول (ديسمبر) 2015.
ووفقا لـ “الاقتصادية”، فإن استثمارات المصارف في الصكوك والسندات الحكومية سجلت مستوى قياسيا بنهاية مايو الماضي، فاق المستوى المسجل في الشهر السابق له أبريل 2020، البالغ 413.1 مليار ريال، بزيادة 1.7 في المائة بقيمة تبلغ نحو سبعة مليارات ريال.
وارتفعت استثمارات المصارف السعودية في الصكوك والسندات الحكومية على أساس سنوي بنهاية مايو الماضي 20.2 في المائة تعادل “70.7 مليار ريال”، حيث كانت 349.5 مليار ريال بنهاية مايو 2019.
ومنذ بداية العام “خلال خمسة أشهر”، ارتفعت استثمارات المصارف السعودية في الصكوك والسندات الحكومية 9.5 في المائة تعادل “36.4 مليار ريال”.
وسجلت استثمارات المصارف السعودية في الصكوك والسندات الحكومية وشبه الحكومية مستوى قياسيا بنهاية العام الماضي 2019، عند 383.7 مليار ريال.

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