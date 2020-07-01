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إنفاق المستهلكين يعود للارتفاع خلال مايو .. بلغ 67.94 مليار ريال

إنفاق المستهلكين يعود للارتفاع خلال مايو .. بلغ 67.94 مليار ريال
http://almnatiq.net/?p=879393
المناطق - الرياض

ارتفع حجم إنفاق المستهلكين في السعودية خلال شهر أيار (مايو) الماضي إلى نحو 67.94 مليار ريال، وذلك بعد التراجع الكبير في شهر نيسان (أبريل) الذي سبقه، وهي الفترة، التي تزامنت معها بداية الإجراءات الاحترازية للتصدي لفيروس كورونا.
وبحسب “الاقتصادية” فإن الإنفاق نما خلال مايو 19.7 في المائة بما يعادل 11.2 مليار ريال، مقارنة بنحو 56.7 مليار ريال في أبريل، فيما لا يزال الإنفاق على أساس سنوي متراجعا 32.1 في المائة، إذ شهدت الفترة المماثلة مستوى قياسيا في الإنفاق.
وتأثر حجم الإنفاق خلال الشهر، لتضمنه فترة عيد الفطر، التي شهدت منع تجول كامل نتيجة الإجراءات الاحترازية للتصدي لفيروس كورونا.
وعاد حجم إنفاق المستهلكين خلال مايو للنمو بعد تراجع أربعة أشهر متواصلة، فيما يعد النمو الشهري هو الأكبر منذ نحو 26 شهرا.
وشهد إنفاق المستهلكين في السعودية تراجعا ملحوظا منذ بداية العام الجاري، مقارنة بالفترة ذاتها من العام الماضي، إذ تراجع متوسط الإنفاق بنحو 12.6 في المائة، ليبلغ متوسط الإنفاق الشهري منذ مطلع العام حتى نهاية شهر مايو إلى نحو 76.03 مليار ريال شهري، مقارنة بمتوسط الإنفاق البالغ نحو 86.99 مليار ريال.
وبلغ متوسط الإنفاق للعام الماضي 2019 نحو 85.5 مليار ريال، ونحو 81.7 مليار ريال لعام 2018، كذلك بلغ متوسط الإنفاق لعام 2017 نحو 77.4 مليار ريال.

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