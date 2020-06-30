كشفت الشركة السعودية للكهرباء عن موعد تطبيق القيمة المضافة لإستهلاك الفواتير ” 15%” بأنها ستطبق بدءا من شهر يوليو المقبل.وكان ذلك ردا على سؤال لأحد العملاء، حول موعد تطبيق ضريبة القيمة المضافة” 15%” على إستهلاك الفواتير .
وتعد ضريبة القيمة المضافة هي ضريبة غير مباشرة تُفرض على جميع السلع والخدمات التي يتم شراؤها وبيعها من قبل المنشآت، مع بعض الاستثناءات.
تطبيق القيمة المضافة على فواتير استهلاك الكهرباء 15% يوليو المقبل
كشفت الشركة السعودية للكهرباء عن موعد تطبيق القيمة المضافة لإستهلاك الفواتير ” 15%” بأنها ستطبق بدءا من شهر يوليو المقبل.وكان ذلك ردا على سؤال لأحد العملاء، حول موعد تطبيق ضريبة القيمة المضافة” 15%” على إستهلاك الفواتير .
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