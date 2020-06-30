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تطبيق القيمة المضافة على فواتير استهلاك الكهرباء 15% يوليو المقبل

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منطقة الرياض

تطبيق القيمة المضافة على فواتير استهلاك الكهرباء 15% يوليو المقبل

تطبيق القيمة المضافة على فواتير استهلاك الكهرباء 15% يوليو المقبل
http://almnatiq.net/?p=879406
المناطق - الرياض

كشفت الشركة السعودية للكهرباء عن موعد تطبيق القيمة المضافة لإستهلاك الفواتير ” 15%” بأنها ستطبق بدءا من شهر يوليو المقبل.وكان ذلك ردا على سؤال لأحد العملاء، حول موعد تطبيق ضريبة القيمة المضافة” 15%” على إستهلاك الفواتير .
وتعد ضريبة القيمة المضافة هي ضريبة غير مباشرة تُفرض على جميع السلع والخدمات التي يتم شراؤها وبيعها من قبل المنشآت، مع بعض الاستثناءات.

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