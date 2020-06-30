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أمانة الاحساء تُغلق 7 مستودعات ” مُخالفة ” وتُنذر 317 منشأة اخلّت بالاحترازات الوقائية

أمانة الاحساء تُغلق 7 مستودعات ” مُخالفة ” وتُنذر 317 منشأة اخلّت بالاحترازات الوقائية

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أمانة الاحساء تُغلق 7 مستودعات ” مُخالفة ” وتُنذر 317 منشأة اخلّت بالاحترازات الوقائية

أمانة الاحساء تُغلق 7 مستودعات ” مُخالفة ” وتُنذر 317 منشأة اخلّت بالاحترازات الوقائية
http://almnatiq.net/?p=879409
الاحساء - المناطق

كشف المتحدث الرسمي لامانة الاحساء خالد بن محمد بووشل عن انه وامتداداً لخطط الامانة المتعلقة بالرقابة الشاملة لمنشأت ومنافذ الصحة العامة والمتزامنة مع جهود التأكيد على تطبيق الاجراءات الوقائية والاحترازية ضد انتشار فايروس كورونا المستجد (COVID19) تم اغلاق 7 مستودعات لمخالفة الاشتراطات الصحية والمهنية ، كماتم تحرير 317 مُخالفة لمنشأت لم تتقيد بتطبيق الاحترازات الوقائية واشتراطات مزاولة أنشطة الصحة العامة ، اضافةً الى مصادرة واتلاف 1248 كيلوغرام “1.2 طن” من الأغذية الغير صالحة للاستهلاك الآدمي وذلك خلال أسبوع في النطاق الاشرافي لبلديتي الهفوف والمبرز ، مبيناً انه تم تطبيق الجزاءات بحق المخالفين وفق اللوائح والأنظمة البلدية .
ويضيف بووشل .. فيماضبطت بلدية وسط الهفوف التاريخي مستودعاً بمنشأة سكنية عمد افراد من العمالة الوافدة الى تحويله لمخزن لمواد محظورة ” مادة التنباك ” حيث تم اغلاق الموقع ومصادرة مايزيد على 700 كيلوغرام ” تنباك” وتطبيق الجزاءات بحق المخالفين وفق لوائح وأنظمة وزارة الشؤون البلدية والقروية .
وأكد بووشل على مواصلة الأمانة تعزيز جهودها الرقابية الشاملة لمنشأت الصحة العامة ومنافذ تقديم الأطعمة ، والتأكيد على تقيدها بتطبيق اشتراطات الصحة العامة وكذلك الإجراءات الاحترازية والبرتوكولات الوقائية لمزاولة الأنشطة التجارية والمهنية لمواجهة فايروس كورونا المستجد “COVID19” .

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