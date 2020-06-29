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نائب أمير منطقة جازان يعزي في وفاة الشيخ الصعدي شيخ الحي الغربي بمحافظة أبوعريش ..

نائب أمير منطقة جازان يعزي في وفاة الشيخ الصعدي شيخ الحي الغربي بمحافظة أبوعريش ..

منطقة جازان

نائب أمير منطقة جازان يعزي في وفاة الشيخ الصعدي شيخ الحي الغربي بمحافظة أبوعريش ..

نائب أمير منطقة جازان يعزي في وفاة الشيخ الصعدي شيخ الحي الغربي بمحافظة أبوعريش ..
http://almnatiq.net/?p=879410
جازان -فضه عطيف

قدم صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن عبدالعزيز بن محمد بن عبدالعزيز نائب أمير منطقة جازان اليوم، خالص تعازيه ومواساته الى ابناء وذوي أسرة الصعدي بوفاة والدهم الشيخ محمد بن احمد منصور الصعدي – رحمه الله – شيخ الحي الغربي بمحافظة ابو عريش.
وسأل سمو نائب أمير منطقة جازان الله عز وجل ، أن يتغمد الفقيد بواسع المغفرة والرحمة وأن يسكنه فسيح جناته ، وأن يلهم أهله وذويه الصبر والسلوان .
واشاد سمو نائب أمير جازان بما قدمه الفقيد الشيخ محمد الصعدي خلال عمله ، وما كان له من أعمال ومساعي في الخير والإصلاح بين أفراد المجتمع وخدمة الوطن والمواطن .
فيما أعرب ابناء وأسرة الصعدي عن عظيم شكرهم وتقديرهم لسمو نائب أمير منطقة جازان ، على تعازيه ومواساته لهم والتى كان لها الأثر الكبير في تخفيف المصاب، داعين الله تعالى أن يحفظ سموه وأن لا يريه أَي مكروه .

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