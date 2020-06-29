أمير القصيم يدشن مركز القاضي للخدمات التعليمية والتربوية والاجتماعية بعنيزة

دشن صاحب السمو الملكي الأمير الدكتور فيصل بن مشعل بن سعود بن عبدالعزيز أمير منطقة القصيم , اليوم , مركز ابراهيم السليمان القاضي للخدمات التعليمية والتربوية والاجتماعية التابع لتعليم محافظة عنيزة والمقام على نفقة رئيس لجنة أهالي محافظة عنيزة محمد بن ابراهيم القاضي وقفاً تعليمياً لوالده , بحضور صاحب السمو الملكي الأمير سلطان بن فيصل بن مشعل بن سعود بن عبدالعزيز , ووكيل إمارة منطقة القصيم الدكتور عبدالرحمن الوزان , ومحافظ عنيزة عبدالرحمن السليم ووكيل محافظة عنيزة سعد السليم , ومدير عام إدارة تعليم منطقة القصيم محمد الفريح , ومدير تعليم عنيزة خالد الحربي , ومسؤولي القطاعات الحكومية والأمنية.

واستمع سموه من قبل مدير تعليم محافظة عنيزة خالد الحربي عن مرافق وخدمات المركز , والمقام على مساحة 6500م2 , ويشتمل على قاعة تدريب تتسع لأكثر من 60 متدرب وقاعة اجتماعات وصالة استقبال رئيسية وساحة خارجية بمساحة 3000 م2 , مشيراً لسموه على أن المركز يقدم عدد من الخدمات للطلاب والطالبات أبناء شهداء الوطن ومنسوبي التعليم المتوفين من دورات تخصصية وبرامج اجتماعية تدعمهم في حياتهم الاجتماعية , وتم تنفيذه بدعم من قبل رئيس لجنة أهالي محافظة عنيزة محمد بن إبراهيم القاضي وقفاً تعليمياً لوالده ـ رحمه الله ـ , مثمناً لسمو أمير منطقة القصيم تشجيعه ومتابعته لكافة الأعمال الخادمة لأبناء المحافظة.

وثمن سمو أمير منطقة القصيم لرئيس لجنة أهالي محافظة عنيزة محمد بن إبراهيم القاضي مبادرته دعمه لمثل هذه الأعمال المباركة والتي تعكس أروع صور الوفاء والبر والاحسان لوالده رحمه الله. وأسمى معاني الوطنية الصادقة لخدمة الدين والوطن , مؤكداً على أن هذا المركز سيكون معلماً مهماً وريادياً متعدد الخدمات تجاه تعزيز المسؤولية المجتمعية والتكافل الاجتماعي وتجويد الخدمات التربوية , مكرراً شكره لرئيس لجنة أهالي محافظة عنيزة ولمدير تعليم المحافظة ولكافة من عمل وغرس مثل هذا الغرس المبارك , سائلاً المولى عز وجل أن يبارك ويوفق الجميع لكل خير.