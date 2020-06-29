أمير نجران يرأس مجلس المنطقة بمحافظة بدر الجنوب غدًا

المناطق - نجران

يرأس صاحب السمو الأمير جلوي بن عبدالعزيز بن مساعد، أمير منطقة نجران، رئيس مجلس المنطقة، غدًا جلسة المجلس لدورة الانعقاد الثالثة للعام المالي الجاري، وذلك في محافظة بدر الجنوب، بمشاركة رئيس وأعضاء المجلس المحلي بالمحافظة.

ويستعرض المجلس المشاريع ذات الأولوية والأهمية المطلوب اعتمادها ضمن ميزانية العام المالي المقبل، لثمان جهات خدمية، هي جامعة نجران، أمانة المنطقة، ووزارات الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد، والتعليم والصحة والبيئة والمياه والزراعة، والهيئة العامة للسياحة، والشركة السعودية للكهرباء.

ويناقش المجلس احتياجات محافظة بدر الجنوب، وفق توصيات المجلس المحلي بالمحافظة، والمتعلقة بجوانب خدمية وتعليمية وبيئية.