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أمير القصيم يدشن مركز القاضي للخدمات التعليمية والتربوية والاجتماعية بعنيزة

أمير القصيم يدشن مركز القاضي للخدمات التعليمية والتربوية والاجتماعية بعنيزة

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أمير نجران يرأس مجلس المنطقة بمحافظة بدر الجنوب غدًا

أمير نجران يرأس مجلس المنطقة بمحافظة بدر الجنوب غدًا

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نائب أمير منطقة جازان يعزي في وفاة الشيخ الصعدي شيخ الحي الغربي بمحافظة أبوعريش ..

نائب أمير منطقة جازان يعزي في وفاة الشيخ الصعدي شيخ الحي الغربي بمحافظة أبوعريش ..

منطقة جازان

أمير نجران يرأس مجلس المنطقة بمحافظة بدر الجنوب غدًا

أمير نجران يرأس مجلس المنطقة بمحافظة بدر الجنوب غدًا
http://almnatiq.net/?p=879422
المناطق - نجران

يرأس صاحب السمو الأمير جلوي بن عبدالعزيز بن مساعد، أمير منطقة نجران، رئيس مجلس المنطقة، غدًا جلسة المجلس لدورة الانعقاد الثالثة للعام المالي الجاري، وذلك في محافظة بدر الجنوب، بمشاركة رئيس وأعضاء المجلس المحلي بالمحافظة.
ويستعرض المجلس المشاريع ذات الأولوية والأهمية المطلوب اعتمادها ضمن ميزانية العام المالي المقبل، لثمان جهات خدمية، هي جامعة نجران، أمانة المنطقة، ووزارات الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد، والتعليم والصحة والبيئة والمياه والزراعة، والهيئة العامة للسياحة، والشركة السعودية للكهرباء.
ويناقش المجلس احتياجات محافظة بدر الجنوب، وفق توصيات المجلس المحلي بالمحافظة، والمتعلقة بجوانب خدمية وتعليمية وبيئية.

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