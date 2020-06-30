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جمعية أصدقاء البيئة توجه الدعوة لحضور محاضرة “استدامة الغابات والتشجير في بيئات المملكة”

جمعية أصدقاء البيئة توجه الدعوة لحضور محاضرة “استدامة الغابات والتشجير في بيئات المملكة”

منطقة الرياض

يلقيها المستشار قتيبة السعدون مدير إدارة الغابات والتشجير في وكالة البيئة

جمعية أصدقاء البيئة توجه الدعوة لحضور محاضرة “استدامة الغابات والتشجير في بيئات المملكة”

جمعية أصدقاء البيئة توجه الدعوة لحضور محاضرة “استدامة الغابات والتشجير في بيئات المملكة”
http://almnatiq.net/?p=879437
المناطق - الرياض

وجهت جمعية أصدقاء البيئة الدعوة لحضور محاضرة “استدامة الغابات والتشجير في بيئات المملكة”، والتي يلقيها المستشار قتيبة السعدون، مدير إدارة الغابات والتشجير في وكالة البيئة والمزمع عقدها يوم غد الأربعاء.
يذكر أن وزارة البيئة والمياه والزراعة، أطلقت في شهر ربيع الأول الماضي المرحلة الأولى من مبادرة حملة التشجر والتنمية المستدامة للمراعي والغابات، والتي تعد أحد مبادرات برنامج التحول الوطني، التي تأتي تماشياً مع أهداف رؤية المملكة 2030 في حماية البيئة والموارد الطبيعية لتحقيق التنمية المستدامة ورفاهية المجتمع.
وتهدف هذه المبادرة إلى الحد من ظاهرة التصحر، واستعادة التنوع الأحيائي والتوازن البيئي، والوصول إلى بيئة وموارد طبيعية مستدامة، بالإضافة إلى الحفاظ على الموارد المائية من خلال تغطية ٦٠٪ من المياه المستخدمة لهذه المبادرة من مياه الصرف الصحي المعالجة.
الجدير بالذكر أن مبادرة التنمية المستدامة للمراعي والغابات تستهدف زراعة ٦ ملايين شجرة من أكتوبر ٢٠١٩ وحتى أبريل ٢٠٢٠، وزراعة ١٢ مليون شجرة حتى نهاية عام ٢٠٢٠ في عدد من مناطق المملكة، حيث يتطلع برنامج التحول الوطني إلى تحقيق المزيد من الإنجازات لضمان بيئة وموارد طبيعية مستدامة ضمن منظومة البرنامج من خلال مشروعات تنموية تحقق ما تصبو إليه رؤية المملكة 2030.

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جمعية أصدقاء البيئة توجه الدعوة لحضور محاضرة “استدامة الغابات والتشجير في بيئات المملكة”

جمعية أصدقاء البيئة توجه الدعوة لحضور محاضرة “استدامة الغابات والتشجير في بيئات المملكة”
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