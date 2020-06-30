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نائب أمير منطقة جازان ينقل تعازي القيادة لوالد وذوي الشهيد ” المالكي “

نائب أمير منطقة جازان ينقل تعازي القيادة لوالد وذوي الشهيد ” المالكي “

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أمير القصيم يضع حجر الأساس لمشروع برج بلدية عنيزة

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“هدف” يعقد صباح غدٍ ورشة عمل عن بُعد للتعريف بـ”برنامج القيادة” الذي تقدمه أكاديمية هدف للقيادة

“هدف” يعقد صباح غدٍ ورشة عمل عن بُعد للتعريف بـ”برنامج القيادة” الذي تقدمه أكاديمية هدف للقيادة

أبرز المواد

“هدف” يعقد صباح غدٍ ورشة عمل عن بُعد للتعريف بـ”برنامج القيادة” الذي تقدمه أكاديمية هدف للقيادة

“هدف” يعقد صباح غدٍ ورشة عمل عن بُعد للتعريف بـ”برنامج القيادة” الذي تقدمه أكاديمية هدف للقيادة
http://almnatiq.net/?p=879440
المناطق - الرياض

يعقد صندوق تنمية الموارد البشرية عند الحادية عشر صباح غدٍ (الأربعاء) لقاءاً تعريفياً عن بُعد، للتعريف بأكاديمية هدف للقيادة، وذلك عبر تطبيق Webex.

وسيكون المتحدث الرئيس خلال الورشة مدير عام الإدارة العامة للأكاديميات في صندوق تنمية الموارد البشرية (هدف) الدكتور فهد بن محمد الشهراني.

وتهدف الأكاديمية إلى تطوير مهارات قيادات المستقبل من منسوبي القطاع الخاص، من خلال تأهيل وتدريب الموظفين والموظفات السعوديين في القطاع الخاص، ليتسلموا إدارة وقيادة المنشآت، بما ينعكس على الأداء والإنتاجية، ورفع معدلات التوطين النوعي والمتميز‪.

وتعتمد الأكاديمية على نقل الخبرات العالمية وتفعيل مبادئ القيادة الفاعلة والمؤثرة من خلال العديد من المشروعات العملية، ونقل الممارسات المثلى عالمياً والتوجيه والمتابعة والمحاكاة المباشرة أو عبر القاعات الافتراضية مع خبراء متميزين عالمياً، حيث تتجسد أهداف الأكاديمية في مساعدة منشآت القطاع الخاص على بناء الكفاءات القيادية واختيار الأنسب للمناصب القيادية، وإكساب المتدربين جدارات قيادة فريق العمل وقيادة الأعمال، والاستفادة من النماذج العالمية في تطوير القيادات‪.

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