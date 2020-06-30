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يتكون من 12 طابقاً على مساحة 770 م2

أمير القصيم يضع حجر الأساس لمشروع برج بلدية عنيزة

أمير القصيم يضع حجر الأساس لمشروع برج بلدية عنيزة
http://almnatiq.net/?p=879447
المناطق - عنيزة

وضع صاحب السمو الملكي الأمير الدكتور فيصل بن مشعل بن سعود بن عبدالعزيز أمير منطقة القصيم حجر الأساس , اليوم , لمشروع برج بلدية محافظة عنيزة , بحضور صاحب السمو الملكي الأمير سلطان بن فيصل بن مشعل بن سعود بن عبدالعزيز , ووكيل إمارة منطقة القصيم الدكتور عبدالرحمن الوزان , ومحافظ عنيزة عبدالرحمن السليم ووكيل محافظة عنيزة سعد السليم , ورئيس بلدية محافظة عنيزة المهندس خلف العتيبي , ومسؤولي القطاعات الحكومية والأمنية.

 

حيث عزف السلام الملكي فور وصول سموه بلدية محافظة عنيزة , تلا ذلك وضع سموه حجر الاساس للمشروع , بعد ذلك شاهد سموه عرضاً مرئياً مباشراً لبدء العمل والبناء , مستمعاً لشرح مفصل من قبل رئيس بلدية محافظة عنيزة المهندس خلف العتيبي والذي أوضح لسموه على أن المشروع سيقام على مساحة قدرها 770م2 , ويتكون من 12 طابقاً بالإضافة إلى قبو مخصص للمستودعات وقبو مخصص لمواقف السيارات وفق السعة المخصصة للمبنى , مقدماً شكره وتقديره لسمو أمير منطقة القصيم على دعمه الدائم وتشجيعه ومتابعته لكل عمل تنموي خادم للمنطقة وأبناءها.

 

وأكد سمو أمير منطقة القصيم على أن مثل هذه المشاريع الحيوية والتي تسعى إليها الدولة بقيادة سيدي خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز وسمو ولي عهده الأمين ـ حفظهما الله ـ تعكس جانباً من جوانب الخير لأبناء الوطن وفق التقدم المدني المتسارع , وتساهم في تعزيز الانشطة الاقتصادية والاجتماعية والصناعية , مقدماً شكره لرئيس بلدية محافظة عنيزة على كافة الجهود المبذولة في مثل هذه الأعمال المباركة والتي تساهم في تعزيز العمل البلدي وخدمة المراجعين والمستفيدين بشكل احترافي يتناسب مع التطور الاقتصادي , سائلاً المولى عز وجل أن يبارك بالجهود وأن يوفق الجميع لكل خير. 

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