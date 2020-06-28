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الزميل علي مشنوي مديراً لمكتب “واس” بالشرقية

الزميل علي مشنوي مديراً لمكتب “واس” بالشرقية

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الزميل علي مشنوي مديراً لمكتب “واس” بالشرقية

الزميل علي مشنوي مديراً لمكتب “واس” بالشرقية
http://almnatiq.net/?p=879479
المناطق - الدمام
صدرت موافقة معالي رئيس وكالة الأنباء السعودية بتكليف الزميل / علي بن حسن مشنوي مديراً لمكتب ” واس ” بالمنطقة الشرقية.
الزميل القدير “مشنوي” له باع طويل على بلاط صاحبة الجلالة؛ وهو من الصحافيين المهنيين الأكفاء؛ والذي مارس العمل الصحفي الميداني؛ وله العديد من التقارير والتحقيقات الصحفية المهنة؛ وعمل خلال فترة مسيرته الصحافية في العديد من الصحف الورقية؛ وشارك ضمن العديد من اللجان والمؤتمرات العلمية وفي اللجان الإعلامية في مجلس التنمية السياحية بمنطقة عسير؛ وإمارتي عسير والشرقية.
صحيفة “المناطق” تتقدم للزميل علي مشنوي بخالص التهاني بهذه الثقة التي هو أهلٌ لها؛ مع دعواتنا له بالتوفيق وإلى مناصب أعلى بإذن الله.

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