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عملية قيصرية ناجحة لسيدة مصابة بفيروس كورونا في مستشفى ظهران الجنوب

عملية قيصرية ناجحة لسيدة مصابة بفيروس كورونا في مستشفى ظهران الجنوب

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عملية قيصرية ناجحة لسيدة مصابة بفيروس كورونا في مستشفى ظهران الجنوب

عملية قيصرية ناجحة لسيدة مصابة بفيروس كورونا في مستشفى ظهران الجنوب
http://almnatiq.net/?p=879483
المناطق - ظهران الجنوب

أجرى فريق طبي بمستشفى ظهران الجنوب العام عملية قيصرية لمريضة مصابة بفيروس كورونا ( كوفيد – ١٩ ).

وبينت صحة عسير أنه تم التعامل مع الحالة وفق البروتوكول المخصص للتعامل مع حالات فيروس كورونا ،  وتم إدخال المريضة لغرفة العمليات بفريق طبي مجهز بكامل الاحتياطات الاحترازية اللازمة ، حيث  تم إجراء العملية  القيصرية وتم وضع الجنين في الحضانة وأخذ مسحة له  لإجراء فحص فيروس كورونا للإطمئنان عليه .

وتتواجد المريضة بغرفة العزل وحالتها الطبية وجنينها مستقرة – ولله الحمد –  ، كما شارك في التجهيزات قبل وأثناء وبعد العملية  فريق مكافحة العدوى بالمستشفى.

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