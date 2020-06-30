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إنقاذ مريض بمستشفى أحد رفيدة إثر تعرضه لكسور ونزيف بسبب حادث مروري

إنقاذ مريض بمستشفى أحد رفيدة إثر تعرضه لكسور ونزيف بسبب حادث مروري

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إنقاذ مريض بمستشفى أحد رفيدة إثر تعرضه لكسور ونزيف بسبب حادث مروري

إنقاذ مريض بمستشفى أحد رفيدة إثر تعرضه لكسور ونزيف بسبب حادث مروري
http://almnatiq.net/?p=879487
المناطق - أحد رفيدة
تمكن فريق طبي بمستشفى أحد رفيدة العام من إنقاذ مريض أحضر للطوارئ إثر تعرضه لحادث مروري ، نتج عنه كسر بالضلوع ونزيف شديد في الجهة اليسرى من الصدر ، و تجمع دموي شديد تحت الترقوة اليسرى وكسر بالكاحل الأيمن .

حيث تم على الفور مباشرة الإجراءات اللازمة لإنقاذ الحالة ونقل الدم للمريض و إجراء عملية جراحية دقيقة لفتح الصدر لإيقاف النزيف.

وأجرى العملية استشاري العناية المركزة والإصابات الدكتور عبدالعزيز شاهر ، و استشاري الجراحة العامة الدكتور عمار علوي ، و أخصائي التخدير الدكتور أسامة حسن ، و أخصائي الجراحة الدكتور عمران ظهور .

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