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لجنة القبول الموحد تعلن موعد التقديم للطلاب والطالبات في الجامعات الحكومية والكليات التقنية بالرياض

لجنة القبول الموحد تعلن موعد التقديم للطلاب والطالبات في الجامعات الحكومية والكليات التقنية بالرياض
http://almnatiq.net/?p=879518
المناطق - واس

أعلنت اللجنة الإشرافية للقبول الإلكتروني الموحد للطلاب والطالبات في الجامعات الحكومية والكليات التقنية بالرياض الجدول الزمني لبوابتي قبول الطلاب والطالبات.
وأوضحت اللجنة أن بدء التقديم على بوابة قبول الطلاب سيكون يوم الثلاثاء (23 / 11 / 1441هـ), والإغلاق يوم الاثنين (29 / 11 / 1441هـ), فيما سيبدأ التقديم على بوابة قبول الطالبات يوم الأربعاء (24 / 11 / 1441هـ), والإغلاق يوم الثلاثاء (30 / 11 / 1441هـ).
وبينت أن إعلان نتائج القبول للطالبات ونتائج القبول في الفرز الأول للطلاب يوم الخميس (02 / 12 / 1441هـ), فيما سيكون إعلان نتائج القبول في الفرز الأخير للطلاب يوم الثلاثاء (07 / 12 / 1441هـ).
ودعت اللجنة الإشرافية للقبول الإلكتروني إلى الاطلاع على تفاصيل الجدول الزمني ودليل القبول الإلكتروني ومعايير وإجراءات القبول من خلال بوابة القبول الموحد للطلاب في منطقة الرياض (www.rbu-admit.edu.sa), وبوابة القبول الموحد للطالبات في مدينة الرياض (www.rgu-admit.edu.sa), متمنية التوفيق للطلاب والطالبات.

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