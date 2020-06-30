أمير منطقة تبوك يطّلع على التقرير السنوي لفرع المجاهدين بالمنطقة

تبوك - علي العميري

استقبل صاحب السمو الملكي الأمير فهد بن سلطان بن عبدالعزيز أمير منطقة تبوك بمكتبه بالإمارة اليوم، مدير فرع الإدارة العامة للمجاهدين بمنطقة تبوك عبدالوهاب بن رشيد السعدون.

ورحّب سمو أمير منطقة تبوك في مستهل اللقاء بمدير عام المجاهدين بالمنطقة, منوهاً بدعم وحرص خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود, وسمو ولي عهده الأمين – حفظهما الله – ومتابعة سمو وزير الداخلية، للإدارة العامة للمجاهدين وفروعها بالمملكة للقيام بدورها.

كما اطلع سموه خلال الاستقبال على التقرير السنوي للإدارة العامة للمجاهدين بالمنطقة , والذي اشتمل على إنجازات وأداء الإدارة والخدمات التي تقدمها بالتعاون مع مختلف الجهات الأمنية والخدمية بالمنطقة. وأشاد سموه بالجهود التي تبذلها الإدارة العامة للمجاهدين ومايقوم به فرع الإدارة بالمنطقة في المساهمة بالدعم المتواصل للجهات الأمنية الأخرى بتأدية واجباتها الموكلة لها

من جانبه أكد مدير عام فرع المجاهدين حرصه وجميع زملائه على مواصلة الجهود لتقديم كل ما فيه التطوير المستمر ورفع مستوى وأداء جميع منسوبي فرع المجاهدين بالمنطقة للقيام بالمهام الموكلة إليهم على أفضل وجه إنفاذاً لتوجيهات ولاة الأمر – أيدهم الله -, معرباً عن شكره وتقديره لسمو أمير منطقة تبوك, على توجيهات سموه ودعمه ومتابعته لجهود إدارة المجاهدين بالمنطقة.