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نائب أمير منطقة جازان يتسلم التقرير الخاص بمنجزات وأعمال الإدارة العامة للتعليم بجازان

نائب أمير منطقة جازان يتسلم التقرير الخاص بمنجزات وأعمال الإدارة العامة للتعليم بجازان

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نائب أمير منطقة جازان يتسلم التقرير الخاص بمنجزات وأعمال الإدارة العامة للتعليم بجازان

نائب أمير منطقة جازان يتسلم التقرير الخاص بمنجزات وأعمال الإدارة العامة للتعليم بجازان
http://almnatiq.net/?p=879524
جازان - فضة عطيف

استقبل صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن عبدالعزيز بن محمد بن عبدالعزيز نائب أَمير منطقة جازان بمكتبه بالإمارة اليوم ، مدير عام الإدارة العامة للتعليم بمنطقة جازان الدكتور إبراهيم بن محمد أبو هادي.
وتسلم سموه في مستهل اللقاء التقرير الخاص بجهود الإدارة العامة للتعليم بمنطقة جازان ، مستمعاً سموه لشرح مفصل من مدير عام التعليم عن تجربة الإدارة في التعليم عن بعد والمهام والأعمال التي قامت بها الإدارة في المجال التوعوي بفايروس كورونا ، وغيرها من الأعمال التي تمت بالتنسيق والتعاون مع الجهات المعنية لتحقيق أهداف الخطة عبر بث العديد من الرسائل التوعوية والمبادرات الصحية وتسخير منصات التواصل الاجتماعي بتعليم جازان لخدمة المجتمع.
واطلع سمو نائب أمير منطقة جازان على خطة الإدارة والاستعدادات التي قامت بها للعام الدراسي القادم ، وما حققه طلاب وطالبات المدارس التابعة للإدارة من ميداليات في مسابقتي الكانجارو الدولية والرسم والتصوير التشكيلي على مستوى المملكة، وجاهزية “16” مشروعا مدرسيا جديدا نفذت بأكثر من (121) مليون ريال للاستفادة منها في خدمة (7658) طالب وطالبة .
وأعرب سمو الأمير محمد بن عبدالعزيز عن سعادته بما استمع إليه واطلع عليه خلال اللقاء ، منوهاً سموه بما تقدمه حكومة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود وسمو ولي عهده الأمين – حفظهما الله – من دعم ورعاية واهتمام بالتعليم بمنطقة جازان وجميع مناطق وطننا العزيز ، وكل ما يخدم الأجيال ويسهم في تحقيق رؤية المملكة في استثمار طاقات شبابها وإبداعاتهم ، مثنياً جهود تعليم جازان وما يقوم به من أعمال ومهام لخدمة أبناء وبنات المنطقة في المجال التربوي والتعليمي.
من جانبه أعرب مدير عام تعليم جازان سعادته بلقاء سمو نائب أمير المنطقة ، وما استمع له من توجيهات، مؤكداً حرص الجميع على تقديم كل ما يحقق توجيهات وتطلعات ولاة الأمر – حفظهم الله –.

 

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