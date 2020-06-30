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جامعة الملك خالد تنظم برنامجًا تدريبيًّا في اختيار المجلات المصنفة لنشر البحوث

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جامعة الملك خالد تنظم برنامجًا تدريبيًّا في اختيار المجلات المصنفة لنشر البحوث

جامعة الملك خالد تنظم برنامجًا تدريبيًّا في اختيار المجلات المصنفة لنشر البحوث
http://almnatiq.net/?p=879535
المناطق - أبها

تنظم جامعة الملك خالد ممثلة في عمادة البحث العلمي ضمن مشروع “مبادرون”، برنامجًا تدريبيًّا إلكترونيًّا للباحثين والباحثات بعنوان “اختيار المجلات المصنفة للتخصصات الإنسانية والاجتماعية”، وتقدم البرنامج وكيلة عمادة البحث العلمي بالجامعة الدكتورة زهبة آل رائزة، ويمكن التسجيل فيه من خلال الرابط: https://t.co/V6XS8Mz5cB?amp=1 ويقام البرنامج مساء الخميس القادم.

وأوضح عميد عمادة البحث العلمي بالجامعة الدكتور حامد القرني أن البرنامج يهدف إلى التدريب على امتلاك المهارات الأساسية للباحثين للوصول إلى المجلات العلمية المصنفة لنشر ومشاركة أبحاثهم العلمية محليًّا وعالميًّا.

وأضاف أنه يأتي هذا البرنامج ضمن سلسلة من الدورات والبرامج التدريبية التي تهدف إلى تطوير ورفع المستوى العلمي والبحثي والمهني لدى الباحثين والباحثات.

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