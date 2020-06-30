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نائب أمير الشرقية يلتقي مدير فرع هيئة الاتصالات وتقنية

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نائب أمير الشرقية يلتقي مدير فرع هيئة الاتصالات وتقنية

نائب أمير الشرقية يلتقي مدير فرع هيئة الاتصالات وتقنية
http://almnatiq.net/?p=879541
المناطق - الدمام
التقى صاحب السمو الملكي الأمير أحمد بن فهد بن سلمان بن عبدالعزيز نائب أمير المنطقة الشرقية بمكتب سموه بديوان الإمارة اليوم (الثلاثاء) مدير فرع هيئة الاتصالات وتقنية المعلومات بالمنطقة الشرقية هذال بن سفر العتيبي.
ونوه سموه بما هيأته حكومة خادم الحرمين الشريفين وسمو ولي العهد -يحفظهما الله- لقطاع الاتصالات وتقنية المعلومات، والذي أثمر ولله الحمد عن تحقيق المملكة لمراتب متقدمة في المؤشرات العالمية، مؤكداً ضرورة مواصلة العمل لتطوير القطاع بما يضمن تحقيق أهداف رؤية المملكة، واطلع سموه على تقرير عن جهود فرع الهيئة خلال جائحة كورونا والتي شملت خدمات الاتصالات وخدمات منصات التوصيل، مشيداً سموه بهذه الجهود، داعياً لتكثيف الجهود الرقابية على تطبيقات الخدمات، وحث العاملين فيها بالالتزام بالإجراءات الاحترازية، وتوعية المجتمع بآلية الوقاية عند استخدام الخدمات التقنية، وتقديم البلاغات حول المخالفات.
متمنياً سموه لمنسوبي فرع الهيئة التوفيق.
من جهته قدم مدير فرع هيئة الاتصالات وتقنية المعلومات بالمنطقة هذال العتيبي شكره وتقديره لسمو أمير المنطقة الشرقية وسمو نائبه لدعمهما المستمر والمتواصل لجهود فرع الهيئة، مؤكداً أن الهيئة تواصل العمل لتقديم خدمات ذات موثوقية، وتواكب التطور التقني الذي يشهده العالم.

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