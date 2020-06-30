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الجامعة الإلكترونية تفتح باب القبول لدراسة البكالوريوس للعام الجامعي 1442 هـ

الجامعة الإلكترونية تفتح باب القبول لدراسة البكالوريوس للعام الجامعي 1442 هـ
http://almnatiq.net/?p=879555
المناطق - واس

أعلنت الجامعة السعودية الإلكترونية فتح باب القبول لحملة الثانوية العامة وما يعادلها من الطلاب والطالبات لدراسة البكالوريوس بكليّات الجامعة للعام الأكاديمي 1442هـ، واستقبال طلبات القبول للفصل الدراسي الأول من العام الجامعي 1442هـ، عبر بوابة القبول الإلكترونية، ابتداء من الأحد 21 / 11 / 1441 هـ الموافق 12 / 07 / 2020 م، حتى الخميس 2 / 12 / 1441 هـ الموافق 23 / 07 / 2020 م.
وأوضح وكيل الجامعة للشؤون التعليمية الدكتور ثامر بن عمر الحسين، أن التخصصات المتاحة للقبول في الفصل الدراسي الأول للعام الجامعي 1442 هـ للطلاب والطالبات هي: التجارة الإلكترونية والمحاسبة وإدارة الأعمال والمالية من كلية العلوم الإدارة والمالية، وعلوم الحاسب وتقنية المعلومات من كلية الحوسبة والمعلوماتية، والمعلوماتية الصحية والصحة العامة من كلية العلوم الصحية، واللغة الإنجليزية من كلية العلوم والدراسات النظرية، وذلك في فروع الجامعة في كل من: الرياض، والدمام، وجدة، والمدينة المنورة، وأبها، وجازان، والأحساء، والقصيم، وتبوك.
وأفاد أن الجامعة تقبل المتقدمين الحاصلين على شهادة الثانوية العامة أو ما يعادلها بغض النظر عن سنة التخرج و العمر، كما أن الجامعة لا تشترط على المتقدم إحضار نتيجة اختبار القدرات والتحصيلي على أن يتم القبول بحسب المفاضلة تنافسياً بين المتقدمين على أساس نسبة الثانوية العامة.
ودعا وكيل الجامعة للشؤون التعليمية الدكتور ثامر بن عمر الحسين من يرغب في الحصول على المزيد من المعلومات حول إجراءات القبول والتقديم والشروط والأحكام إلى زيارة موقع الجامعة الرسمي عبر الرابط: http://www.seu.edu.sa.

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