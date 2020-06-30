“تراحم تبوك” توزع كسوة عيد الأضحى المبارك ببطاقات شرائية

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وزعت اللجنة الوطنية لرعاية السجناء والمفرج عنهم وأسرهم بمنطقة تبوك “تراحم” بطاقات كسوة عيد الأضحى المبارك، قيمة البطاقة الواحدة “350” ريال وبمجموع مبالغ يصل إلى 61250 ألف ريال.

وأوضح رئيس اللجنة أحمد عطيه الحارثي أن اللجنة مستمرة – بإذن الله – في تقديم الدعم للأسر المستفيدة ضمن برامج الدعم التي تقدمها الامانة العامة طوال العام داعيا رجال الأعمال بالمنطقة ومحبي الخير دعم اللجنة للقيام بواجباتها وتحقيق أهدافها حتى تؤدي رسالتها على الوجه الأكمل بإيصال خدماتها للمستهدفين من جميع برامجها.